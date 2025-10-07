「高市交易」慶功 日股攻頂攀抵47,944點 日圓貶破150關卡

高市早苗當選執政黨自民黨總裁，日股大盤上演慶祝行情，日經225指數6日狂飆逾2,000點，收盤大漲4.7%，攀抵47,944.76點，創新高；日圓兌美元匯率一度重貶2%，貶破150日圓關卡。

日本公債則大跌，反映市場擔心債券供給增加，高盛預期，隨著日本長天期公債波動增加，效應可能會外溢至美、德、英等公債市場。

日本2年期公債殖利率下滑5個基點至0.89%，反映市場預期日本銀行（央行）可能延後升息。

64歲的高市早苗在上周六贏得自民黨總裁選舉，預料將成為日本首位女性首相。她在自民黨五位黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場是最為寬鬆的，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，這因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市的當選提振了日本經濟成長預期，但同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息的可能性。

法國東方匯理銀行在上周末發表報告表示，高市可能會要求日銀維持其寬鬆的貨幣政策，但也說，高市可能願意接受日銀在2026年1月之前升息1碼。

報告指出：「高市政府認為當前經濟仍然疲弱，預期徹底改變政策方向，採取全新的做法，透過公民合作方式擴大投資與需求。」

高市預料將繼續把核能做為全國能源策略的核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已經準備好大量供電的說法。

因此，與核電相關的日本股票在6日也都上漲，包括關西電力公司和東京電力股價；前者正考慮興建新的核反應爐，後者則長期致力於重啟日本最大核電廠。

高市一直推動加速發展像是核融合這類先進核能技術，先前也曾呼籲透過部署新一代反應爐，讓日本達到「能源百分百自給自足」。

高市如今也緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木敏充回任外務大臣，並由前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官。

另外，高市在總裁決選的勁敵、現任農林水產大臣小泉進次郎也可望入閣，但將轉任其他職務。