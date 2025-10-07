「高市交易」慶功 日股攻頂攀抵47,944點 日圓貶破150關卡

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高市早苗當選執政黨自民黨總裁，日股大盤上演慶祝行情。 （路透）
高市早苗當選執政黨自民黨總裁，日股大盤上演慶祝行情。 （路透）

高市早苗當選執政黨自民黨總裁，日股大盤上演慶祝行情，日經225指數6日狂飆逾2,000點，收盤大漲4.7%，攀抵47,944.76點，創新高；日圓兌美元匯率一度重貶2%，貶破150日圓關卡。

日本公債則大跌，反映市場擔心債券供給增加，高盛預期，隨著日本長天期公債波動增加，效應可能會外溢至美、德、英等公債市場。

日本2年期公債殖利率下滑5個基點至0.89%，反映市場預期日本銀行（央行）可能延後升息。

64歲的高市早苗在上周六贏得自民黨總裁選舉，預料將成為日本首位女性首相。她在自民黨五位黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場是最為寬鬆的，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，這因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市的當選提振了日本經濟成長預期，但同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息的可能性。

法國東方匯理銀行在上周末發表報告表示，高市可能會要求日銀維持其寬鬆的貨幣政策，但也說，高市可能願意接受日銀在2026年1月之前升息1碼。

報告指出：「高市政府認為當前經濟仍然疲弱，預期徹底改變政策方向，採取全新的做法，透過公民合作方式擴大投資與需求。」

高市預料將繼續把核能做為全國能源策略的核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已經準備好大量供電的說法。

因此，與核電相關的日本股票在6日也都上漲，包括關西電力公司和東京電力股價；前者正考慮興建新的核反應爐，後者則長期致力於重啟日本最大核電廠。

高市一直推動加速發展像是核融合這類先進核能技術，先前也曾呼籲透過部署新一代反應爐，讓日本達到「能源百分百自給自足」。

高市如今也緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木敏充回任外務大臣，並由前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官。

另外，高市在總裁決選的勁敵、現任農林水產大臣小泉進次郎也可望入閣，但將轉任其他職務。

日本經濟 再生能源 自民黨

延伸閱讀

高市早苗人事布局 「日華懇」成員將被賦予要職

日本「2025台灣月書展」開幕 準日相高市早苗成話題

中國學者齊唱衰高市早苗：任期不會長 1年很難說

高市早苗勝選掀日股慶祝行情 日經指數勁揚逾2千點

相關新聞

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

Gucci「即看即買」新招大吸客 新品發表隔日就上架

義大利時尚品牌Gucci新任創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）上任後推出的第一個系列，打破業界慣例，採取...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

Fed 降息 銀行股受惠大

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。