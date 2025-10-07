台積美國廠「城中城」 有影

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

根據美媒報導，環繞台積電（2330）美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠周邊的綜合開發案Halo Vista，隨著好市多（Costco）賣場與新旅館簽約完成，已初具雛形。

Mack Halo Vista有限公司宣布，萬怡酒店（Courtyard Marriott）及萬豪Residence Inn將進駐Halo Vista，與好市多及一座汽車商場共同構成這片占地2,300英畝的綜合開發計畫區。

Mack Halo Vista發布新聞稿表示：「今天確認首批旅館與零售用戶入駐，對Halo Vista而言是重要里程碑。這將使我們能為持續擴張的台積電生態系統提供迫切需要的服務，同時我們也持續推進支撐整體規畫的基礎設施建設。」

Halo Vista旨在打造毗鄰台積電1,650億美元晶圓廠的核心樞紐，開發商將其定位為「城中之城」，以協助吸引人才並帶動區域發展。

該開發案最終完成後，面積預計達到3,000萬平方英尺，涵蓋工業、零售、辦公、研發、酒店、住宅及醫療空間。此案合作夥伴包括Mack地產集團、McCourt合夥公司，以及Common Bond開發集團。

Pulte集團也正於台積電廠區南側推動NorthPark開發計畫。另有一家住宅開發商4月以3,220萬美元在該區購置一塊土地，顯見此區發展熱度持續升溫。

台積電 酒店 開發商

延伸閱讀

台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

偷剪台積電電線釀爆炸 男渾身是血爬車逃命遭判刑

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

AI 供不應求…台積電美元營收季季向上 全年可望超越成長30%目標

相關新聞

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

Gucci「即看即買」新招大吸客 新品發表隔日就上架

義大利時尚品牌Gucci新任創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）上任後推出的第一個系列，打破業界慣例，採取...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

Fed 降息 銀行股受惠大

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。