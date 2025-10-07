特斯拉暗示推重量級產品 神秘預告片為「10/7」埋下伏筆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
電動車製造商特斯拉（Tesla）5日在社群媒體平台X上傳神秘預告片，暗示7日將發表重量級產品。外界預期特斯拉屆時可能發表下一代Roadster跑車，或名為「E41」的平價車型。

特斯拉5日在X上傳兩支影片，其中一支9秒的影片內容是一個看似車輪、風扇或螺旋槳的物體開始旋轉，然後以「10/7」收尾，意味產品發表會時間是10月7日，另一支10秒的影片內容是一輛車車頭燈在黑暗中發亮。

特斯拉今年稍早預告將舉行Roadster展示活動以發表一些新技術，並展示過去幾年努力的成果。從特斯拉計劃2025年底舉行這場被形容成「最壯觀展示」的活動來看，7日的發表會很可能是Roadster展示活動。

特斯拉正在為Roadster打造許多瘋狂功能，例如透過SpaceX套件的冷氣推進器讓時速從零提升至60英里時間縮短至1.1秒。這個套件還可能協助Roadster懸浮在空中，這也是特斯拉執行長馬斯克過去幾年不斷宣傳的功能。

另一派則認為，特斯拉7日可能正式推出Model Y平價版。特斯拉6月曾透露已生產首批Model Y平價版，但第4季才會開賣，產量增加速度也低於原訂計畫。知情人士今年稍早向路透透露，Model Y平價版生產成本約比新版Model Y低20%，2026年美國全年產量可能達到25萬輛左右。

除了Roadster或Model Y平價版，外界對預告片還有一些很有趣的想法。一些人認為特斯拉可能推出繪圖處理器（GPU）叢集冷卻風扇，從特斯拉在資料領域的堅強實力來看，這種猜測也算合理。

聊天機器人Grok也提出有趣猜測，認為特斯拉可能推出用於神秘空中計程車的螺旋槳，似乎有點出乎預料。

