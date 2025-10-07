陸紡織品銷歐 大躍進

中國大陸紡織業者為閃避美國的高額關稅，已將出口大舉向歐洲市場；據歐洲紡織團體的數據，今年上半年中國服裝及紡織品對歐洲的出口量及金額，均比去年同期激增20%，主要是歐洲廉價服裝進口額增加約20億歐元。

歐洲服裝和紡織品聯合會（Euratex）主席馬查多表示，「中國對歐洲大量出口，而且進口價格也下降。中國業者由於無法賣到美國，因此正強力對歐洲銷售」。

美國提高關稅，加上歐洲削減包裹進口的進度遲緩，使中國的Temu及希音（Shein）等電商對歐銷量激增。歐盟執委會已提議廢除150歐元小額產品進口免稅門檻，改為價值不到150歐元的小額包裹每件收取2歐元規費，但須先獲得所有歐盟會員國的同意才能實施。

在此同時，歐洲服裝對中國出口額則減少19%，主因中國市場競爭壓力使歐洲出口商降價，以及人民幣對歐元貶值。法國Le Slip Français公司主管表示，該公司面對進口亞洲產品的「直接競爭」，而且在與消費者溝通方面也增加投資，以「購買我們的產品有助於加速法國紡織業就業成長」為由，勸說消費者買法國貨。