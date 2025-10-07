Gucci「即看即買」新招大吸客 新品發表隔日就上架

義大利時尚品牌Gucci新任創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）上任後推出的第一個系列，打破業界慣例，採取「即看即買」策略。數據顯示，此舉已見初步成效，不僅為品牌掀起話題，也開始吸引顧客回流。

路透報導，慣用單名的Demna，在9月23日米蘭時尚周大秀前夕，搶先在社群平台公布新品照片；Gucci也在大秀次日將新品即刻上架，在十家旗艦店銷售至12日。這兩個舉動都打破業界慣例，精品業巨頭通常依循嚴謹時程，新品在秀後數個月，才會在門市販售。

根據Colliers提供給路透、由Placer.ai整理的客流量數據，Gucci的策略已在美國門市帶來初步成效，店內人流有所增加。洛杉磯羅迪歐大道的Gucci門市，在米蘭秀後的四天內，客流量穩定上升，當周到店量較前一周增加53%；紐約伍斯特街的門市，當周人流則提升19%。

Demna新品發表後的周末，全美Gucci門市到店人數則寫三周以來最多。Gucci在巴黎蒙田大道門市的銷售人員上周也表示，數月來首次見到品牌如此受歡迎。Gucci新系列預定在明年1月廣泛推出。

若Demna新系列獲得成功，將帶領品牌往復甦之路邁出一大步。Gucci是母公司開雲集團（Kering）主要的銷售額與獲利來源。Gucci和開雲均拒絕對Demna新系列受歡迎的程度置評。

開雲執行長梅奧和主掌Gucci的貝萊蒂尼（Francesca Bellettini）正面對扭轉Gucci過去兩年銷售下滑頹勢的壓力。Gucci上季營收年減25%，而時任開雲副執行長的貝萊蒂尼7月表示，今年門市客流量也下滑。

Gucci「即看即買」的舉措在業界很少見，僅有較小品牌偶一為之。在巴黎國際奢侈品管理學院（EIML）教授時尚行銷的香瑟兒說，Gucci的行銷實驗很合理，因為該品牌在前任設計總監離職後，必需緊抓市場對其重新燃起的關注。

另一方面，Gucci新系列也反映該品牌試圖吸引更年輕且較不富裕的客群。這些消費者近來因為經濟不確定性，縮減對奢侈品的支出。Gucci在巴黎門市展示一款由經典賈姬包改版、尺寸較小且較便宜的手提包，售價不到2,000歐元，遠低於Gucci其他包款。