與Siri私密對話外流？人權組織投訴 這國對蘋果展開調查

法國檢察官6日表示，在收到指控蘋果非法收集資料的投訴後，已對這家科技巨擘旗下語音助理Siri展開調查。

這項調查涉及蘋果透過Siri收集的用戶錄音，蘋果能藉由Siri錄下並保留聲音互動以協助改善旗下服務，該公司宣稱用戶能選擇是否啟用這項功能。蘋果指出，部分資料最久能留存兩年，而且外部「分級員」能檢閱這些資料。

提出投訴的是法國人權組織人權聯盟（LDH），曾擔任蘋果承包商的科技研究員勒邦尼克（Thomas Le Bonniec）向路透宣稱他是投訴起源。LDH曾表示，這項投訴指控蘋果在未獲得用戶同意情況下，收集、錄下和分析Siri對話；該組織6日未回覆置評請求。

勒邦尼克說：「展開刑事調查…發出明確訊息：基本權很重要，有一群組織和人決心維護這些權力。」巴黎檢察官辦公室表示，調查已轉交給專責網路犯罪的警隊。

蘋果發言人拒絕置評，但提及該公司1月發布、涉及錄音使用方式的部落格貼文。這篇貼文指出，除非用戶明確選擇加入協助改善Siri的行列，否則蘋果不會保留用戶與Siri互動的錄音，即便用戶同意，錄音也只會用於這項用途。