美股早盤／標普那指上漲…超微與OpenAI結盟股價飆 台積電ADR漲逾4%

美股6日早盤漲跌互見，儘管美國政府關門進入到第二周，但在科技股方面，超微（AMD）和OpenAI的合作案，帶動超微早盤股價大漲逾30%，另一樁美國大型地方銀行的合併案也引發市場熱情，預期可能引爆一波更大的併購潮。

道瓊工業指數6日早盤下跌172點，或0.3%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.1%和0.3%；費城半導體指數大漲3.7%；台積電ADR也大漲4.7%。

超微6日宣布和OpenAI達成協議，最終可能透過認股憑證，讓這家ChatGPT開發商擁有超微10%股權。超微股價早盤大漲逾30%，其主要對手輝達（Nvidia）則下跌約1%。

美國地區銀行聯信銀行（Comerica ）6日早盤大漲逾15%，因為另一家地區銀行五三銀行（Fifth Third）宣布將以109億美元收購該銀行，兩銀行合併後將成為美國資產規模第九大銀行。

美國政府關門進入第二周，雖然國會上周再度未能通過撥款法案，但投資人似乎並老神在在，雖然政府關門已影響到一些重要經濟數據的發布，包括原訂上周五公布的9月就業報告。

儘管政府數據公布暫停，但本周仍有多名美國聯準會（Fed）官員預計發表談話，包括8日的Fed理事米倫（Stephen Miran），以及9日的Fed主席鮑爾。

