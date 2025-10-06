朝日遭駭客攻擊後系統待修復 日本6座啤酒廠已復工

快訊

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本最大啤酒商朝日最近遭駭客攻擊，導致系統故障，影響出貨及客服運作。朝日今天表示，駭客攻擊引發的系統問題仍未解決，但其國內6座啤酒廠已恢復生產。

法新社報導，朝日自9月29日起出現系統故障問題，導致公司無法接訂單及出貨。朝日位於日本的30座工廠（其中6座是啤酒廠）產量未直接受到系統故障影響，但因公司整體運作問題，先前仍被迫停產。

這起駭客攻擊引發關於便利商店、超市與酒吧可能出現啤酒短缺的擔憂，但截至今天為止，並沒有重大的啤酒斷供報導。

朝日集團控股（Asahi Group Holdings）發言人告訴法新社：「我們目前透過電話以人工接訂單，銷售人員也親自拜訪客戶處理訂單。」

這名發言人還指出：「我們正在調查這起攻擊的範圍，以及其對系統造成的影響。」

