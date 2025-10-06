與OpenAI簽署AI晶片供應協議 超微盤前飆漲35%

快訊

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

超微（AMD）今天宣布與OpenAI達成人工智慧（AI）晶片長期供應協議，每年有望帶進數百億美元收入，並授予OpenAI可購入最多約10%超微股票的權證。AMD盤前交易應聲飆漲35%。

路透社報導，這項協議除了使聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI有機會入股超微，也被視為OpenAI對超微AI晶片和軟體的強力背書。AMD是AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）最強勁的對手之一。

這項利多消息帶動超微今天盤前交易飆漲35%。

超微全球資深副總裁諾洛德（Forrest Norrod）昨天接受路透訪問表示：「我們認為這項交易不僅對AMD具有深遠影響，更將改變整個產業格局。」

根據協議，OpenAI將從2026下半年開始的未來數年，部署數十萬顆超微AI晶片（繪圖處理器，GPU），總算力相當於6 GW（Gigawatt，百萬瓩）。

超微表示，OpenAI自明年起將採用AMD即將推出的MI450系列晶片，建置一座1 GW設施，屆時超微將開始認列相關收入。

超微高層預估這項合作每年可帶進數百億美元收入；在該協議產生的連鎖效應下，預估未來4年來自OpenAI和其他客戶的新增收入，將超過1000億美元。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）發表聲明說，與AMD合作有助OpenAI建立足夠的AI基礎設施，以滿足自身需求。

協議內容顯示，超微發行一項認購權證，使OpenAI能在晶片供應合作期間，以每股1美分價格買進最多1億6000萬股超微股票。雙方達成協議中的特定里程碑後，OpenAI將分階段取得超微股票。

第一批超微股票將於2026年下半年首批MI450晶片出貨後授予，其餘里程碑包括超微達到若干特定股價目標，最後一批股票需在超微達到每股600美元時才會解鎖。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，超微在外流通股數為16億2000萬股，市值為2672億3000萬美元，3日收盤價為每股164.67美元。

OpenAI目前估值達到5000億美元。OpenAI多年來與超微密切合作，協助設計包括MI300X等舊款AI晶片，近來持續積極布局，以確保未來能取得足夠運算資源。

