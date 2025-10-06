日股漲日圓貶 日本市場面臨高度動盪的「高市行情」

日本「鐵娘子」高市早苗將出任日本第一位女性首相，金融市場投資人正在啟動第一波的「高市行情」，看中的題材包括日本將擴大政府支出，以及「鷹派」的外交政策。

市場專家預測，她可能引發一連串的不確定性，包括回歸「安倍經濟學」可能使日圓貶值，帶動日股上漲，並使日本公債殖利率大幅上升，加上國內政治及對外關係都可能出現高度不確定性，金融市場將經歷一段動盪期。

高市承接的經濟環境是股市位於歷史高點，但通膨率已連續三年多超過2%目標，另外美國已提高對日本主要出口產業的關稅，以及日本承諾對美國額外投資5,500億美元。高市已經表示她不會與美國重談貿易協議。

交易商表示，金融市場將針對高市的新政策做出調整，包括她可能透過擴大政府支出、減稅及壓迫日本銀行（央行）維持寬鬆貨幣政策，來因應日本家庭所面對的挑戰。

瑞穗集團策略主管大森翔樹指出，「從投資人的立場來看，如果高市的政策意味著擴大公債發行，而未設安全網，則公債可能面臨賣壓」；他並表示，雖不大可能發行更多超長期公債，但政府仍將大發公債。另外由於高市去年曾批評日銀升息是「愚蠢」之舉，已使一些分析改變對10月日銀將升息的預期。

在內政方面，高市的保守派立場，使她能否重新團結及提振陷入分裂的自民黨頗受質疑。自民黨在前首相石破茂主政下，在眾議院及參議院都失去多數黨的地位，而且內部保守派脫黨自立，成立新的參政黨（Sanseito）與國民民主黨（DPP）。高市出任首相，可能將爭取這兩個新政黨的支持。

對高市主張擴大財政支出以帶動經濟成長，DPP普遍贊同，且可能支持高市某些減稅政策；她也可能嘗試將參政黨內強硬的保守派成員拉回自民黨。

但東京天普大學政治學者金斯頓強調，弱勢日圓、移民增加及物價上漲等「安倍經濟學」造成的結果，「這些政策已經侵蝕自民黨的支持力」；「她是自民黨現況悽慘的門面人物，因此自民黨將承擔安倍經濟學的不良政績」。

Japan Foresight創辦人哈理斯警告，高市的強硬保守主義也將有損自民黨與公明黨的關係，這將迫使高市依賴與反對黨達成短暫協議，才能通過預算案，不但費時，且政策過程無法預測。如果高市的少數政府難以運作，她可能「打出提前選舉牌」。

在對外方面，分析家警告，高市強烈的國家主義可能壓抑日本與鄰國的關係，而她支持擴張國防支出可能激怒中國。

東京國際基督教大學政治與國際研究教授納吉警告，高市的政治壽命，一部分繫於她之前的戰時修正主義，及對中國的鷹派立場；如果她對防衛台灣採取太強硬的立場，則日本與北京的關係將迅速磨損，這將對日本企業造成重大打擊。