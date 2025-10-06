大陸自駕科技加速進軍歐洲 當地業者拉警報

礙於美國市場受到阻擋，中國大陸自動駕駛科技廠商正加速把觸角伸向歐洲，成立當地總部、敲定數據協議，及進行公路測試，促使當地廠商對競爭威脅拉響警報。

路透報導，在全球最大汽車市場大陸，如今超過半數銷售車輛都提供自駕科技，包括許多入門款車型，有時甚至還是標配。北京當局不僅推動當地企業主宰全球自駕科技發展，也規劃監管法規讓國內有清楚的路線圖可依循。

大陸新創公司輕舟智航（QCraft）9月在慕尼黑車展上宣布計劃設立新的德國總部，並表示原因是環境比美國開放。該公司技術合夥人李棟說：「我們將專注我們的全球未來在歐洲上」。

李棟表示，美國因對自駕系統蒐集的數據抱持國安疑慮，「存在市場障礙」。

該公司表示，歐洲提供更開放的監管環境，雖然目前輔助駕駛系統仍只限於用在少數豪華車款，開發商也區內各國未經整合的監管法規有所抱怨。

歐盟執委會主席范德賴恩3日呼籲全歐洲一起發展自駕車，並承認這項技術已在美國和大陸獲得實現。她說：「歐洲也應該同樣讓其成真。」

和大陸電動車廠商一樣，大陸自駕科技廠商在歐洲看到了比在擁擠的國內市場還要大的商機。

在面對這樣來勢洶洶的競爭下，有些歐洲廠商希望政府提供補貼和保護主義貿易政策，雖然其他廠商也承認，大陸的競爭可能有助加強業界整體的技術，加速歐洲目前落後的發展。

英國新創公司Fusion Processing執行長哈汀森主張更嚴格的監管，因為國安和競爭疑慮。他說：「如果我們希望擁有這項科技，就需要更高等級的監管，並為創造公平的競爭環境進行些許干涉。」該公司計劃明年進行Level 4的自駕巴士測試。

歐洲自駕科技廠商Wayve共同創辦人暨執行長坎達爾，提倡精簡監管的開放市場。他表示，大陸競爭將加速歐洲剛起步的產業加速成長。

歐洲自駕科技公司正在陸續測試自己的系統，但歐洲多數國家仍不允許公開部署任何Level 2以上技術，要求駕駛必須隨時掌握方向盤。

歐盟執委會正力圖協調目前各國各自為政的監管環境，以測試和部署更純熟技術。目前這些測試只限於在英國和德國等少數市場進行。

德國新創公司Vay正在當地測試無人計程車和巴士的自駕技術，並在美國拉斯維加斯經營遠距租車服務。

該公司共同創辦人謝爾西，支持歐盟推動精簡地區監管，並呼籲更多政府同時支持本土業者和接納外國創新。他表示，大陸的競爭將會強迫「歐洲業者非常快速加強他們的策略」。