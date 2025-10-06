OpenAI簽署協議要用超微GPU…最多將持有後者10%股份 超微盤前噴24%

OpenAI和超微（AMD）6日宣布價值數百億美元的合作案，將使用超微處理器打造人工智慧（AI）資料中心。OpenAI可將持有10%的超微股票，超微並有望直接挑戰輝達在業界主導地位。

超微6日美股盤前股價聞訊噴高24%，輝達盤前下跌2%。英特爾跌1.7%。

雙方簽署協議，OpenAI未來幾年將用超微圖形處理器（GPU），布建6百萬瓩（GW）算力，首批採用的超微處理器是明年的「MI450」。超微執行長蘇姿丰受訪表示，該協議未來五年可替公司帶來數百億美元的新營收。兩家公司未公布整體預期費用，但超微說，每GW算力須耗費上百億美元。

與此同時，OpenAI將獲得認股權證，若布建程序達成某些目標，可分階段取得超微股票，最多為1.6億股、約為超微總股數的10%，每股價格為1美分。另外，超微股價也須走高，OpenAI才能行使權證。

這是AMD挑戰輝達霸主地位的最大勝利，該公司在AI晶片市場並未有太多影響力。OpenAI打算把超微晶片用於推論。