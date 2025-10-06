亞股多收低日股獨強 法國政局動盪拖累巴黎股市

亞洲股市今天多收低，東京股市獨強，投資人押注自民黨新總裁高市早苗就任首相後，將推動新一波寬鬆貨幣政策。法國總理勒克努意外請辭加劇政局動盪，巴黎股市應聲大跌。

法新社報導，香港、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市今天均收低。上任不滿1個月的法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）遞辭呈，加深法國政治危機，巴黎CAC 40指數應聲重挫逾2%。

日股上漲之際，日圓兌美元一度貶至150.32日圓，兌歐元也寫下新低紀錄。

高市早苗勝選激勵日股樂觀情緒高漲，主因預期她主政後將延續超寬鬆貨幣政策並擴大政府支出。高市勝選後允諾，首要任務是採取措施因應通膨，並振興經濟、農村地區以及農漁業等一級產業；她預計本月稍後就任首相。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析師木村太郎（Taro Kimura）認為，高市早苗「看來比其他人更傾向刺激經濟成長」。

美國聯邦準備理事會（Fed）將在本月稍後降息的市場預期，持續推動國際股市和風險資產上揚。標普500與道瓊工業指數3日收盤同創新高，比特幣和黃金價格也再攀高。

比特幣昨天觸及12萬5689美元再創新高；國際金價今天盤中觸及每盎司3945美元，進逼4000美元大關，美國政府關門和Fed降息預期大幅推升黃金吸引力。

美國聯邦政府局部機構停擺進入第2週，聯邦參議院4度否決共和黨資金法案，導致多項公共服務中斷。政府關門也導致Fed制定貨幣政策重要依據的就業數據無法如期發布。