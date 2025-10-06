快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

特斯拉要推跑車還是風扇？神秘預告片引發各種聯想

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
特斯拉在社群媒體X上傳神秘預告片，暗示7日將發表重量級產品。路透
特斯拉在社群媒體X上傳神秘預告片，暗示7日將發表重量級產品。路透

電動車製造商特斯拉（Tesla）5日在社群媒體平台X上傳神秘預告片，暗示7日將發表重量級產品。外界預期特斯拉屆時可能發表下一代Roadster跑車，或名為「E41」的平價車型。

特斯拉5日在X上傳兩支影片，其中一支9秒的影片內容是一個看似車輪、風扇或螺旋槳的物體開始旋轉，然後以「10/7」收尾，意味產品發表會時間是10月7日，另一支10秒的影片內容是一輛車車頭燈在黑暗中發亮。

特斯拉今年稍早預告將舉行Roadster展示活動以發表一些新技術，並展示過去幾年努力的成果。從特斯拉計劃2025年底舉行這場被形容成「最壯觀展示」的活動來看，7日的發表會很可能是Roadster展示活動。

特斯拉正在為Roadster打造許多瘋狂功能，例如透過SpaceX套件的冷氣推進器讓時速從零提升至60英里時間縮短至1.1秒。這個套件還可能協助Roadster懸浮在空中，這也是特斯拉執行長馬斯克過去幾年不斷宣傳的功能。

另一派則認為，特斯拉7日可能正式推出Model Y平價版。特斯拉6月曾透露已生產首批Model Y平價版，但第4季才會開賣，產量增加速度也低於原訂計畫。知情人士今年稍早向路透透露，Model Y平價版生產成本約比新版Model Y低20%，2026年美國全年產量可能達到25萬輛左右。

除了Roadster或Model Y平價版，外界對預告片還有一些很有趣的想法。一些人認為特斯拉可能推出繪圖處理器（GPU）叢集冷卻風扇，從特斯拉在資料領域的堅強實力來看，這種猜測也算合理。聊天機器人Grok也提出有趣猜測，認為特斯拉可能推出用於神秘空中計程車的螺旋槳，似乎有點出乎預料。

特斯拉 X 影片

延伸閱讀

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

特斯拉秀「功夫機器人」Optimus 明年上市 盟立、和大等受惠大

特斯拉平價電動車售價120萬 最快本季亮相

機場特斯拉槍擊事件好恐怖！什麼是機場黃牛？R牌租賃車可以搭嗎？

相關新聞

高市早苗勝選掀日股慶祝行情 日經指數勁揚逾2千點

日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨第29任總裁，可望成為日本首位女首相。分析師認為，她上任後將推動寬鬆政策和擴大支...

全球不動產市場又現「綠芽」利率下滑為新一波榮景鋪路

全球不動產的多頭行情在三年前戛然而止，如今，隨著主要國家利率開始下滑，讓驅動前一波榮景的一些條件捲土重來，即借貸成本低於...

越南上季GDP猛飆逾8% 股市今年暴漲32%衝刺FTSE「新興市場」升級

越南上季經濟成長率超過8%，寫下三年來最快增速，反映製造業與商業活動表現強勁，緩衝8月初美國對越南實施20%新關稅稅率帶...

日圓兌美元貶破150！高市早苗勝選後 匯價創九周新低

日圓兌美元匯價貶破150大關，寫下九周新低。此前，自民黨總裁選舉由高市早苗勝出，她預計將成為日本下一任首相。

新興市場資金潮來襲！三大引擎點火 第4季行情更旺

新興市場資產今年表現亮眼，投資人預期資金浪潮在第4季將更加洶湧。滙豐調查顯示，新興市場基金經理人看漲情緒自6月的44%飆...

台積電美廠旁「城中之城」成形！Halo Vista迎好市多及酒店入駐

根據美媒報導，環繞台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠周邊的綜合開發案Halo Vista，隨著好市多（Costco）賣場與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。