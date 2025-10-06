快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗勝選掀日股慶祝行情 日經指數勁揚逾2千點

中央社／ 東京6日綜合外電報導
高市早苗勝選掀日股慶祝行情，日經225指數狂飆逾2000點，漲幅逼近5%。 示意圖／美聯社
高市早苗勝選掀日股慶祝行情，日經225指數狂飆逾2000點，漲幅逼近5%。 示意圖／美聯社

日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨第29任總裁，可望成為日本首位女首相。分析師認為，她上任後將推動寬鬆政策和擴大支出，日股今天上演慶祝行情，日經225指數狂飆逾2000點，漲幅逼近5%。

法新社報導，高市早苗預計於本月稍後就任首相，過去她支持超寬鬆貨幣政策和擴大政府支出，有望延續已故前首相安倍晉三（Shinzo Abe）的路線。

不過，她在競選自民黨黨魁、接替首相石破茂（Shigeru Ishiba）過程中，淡化那些要求她延續「安倍經濟學」（Abenomics）的呼聲。

高市早苗於勝選後允諾，首要任務是採取措施因應通膨，並振興經濟、農村地區以及農漁業等一級產業。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析師木村太郎（Taro Kimura）認為，高市早苗「看來比其他人更傾向刺激經濟。不過，隨著通膨升溫、長天期公債殖利率攀升，她必須在維持立場和現況之間取得平衡，以免生活成本壓力加速擠壓（消費者）和衝擊利率市場」。

日股基準日經225指數今天尾盤站上48000點、隨後稍微回落，收盤仍飆漲4.75%或2175.26點，收報47944.76點。東證股價指數上揚3.10%或96.89點，收在3226.06點。

日圓兌美元在下午交易時段一度貶至150.32日圓，兌歐元也寫下新低紀錄。

日本30年期公債殖利率陡升，反映外界擔憂未來在高市早苗執政下，規模已達日本國內生產毛額（GDP）逾200%的債務，將會進一步擴大。

日本中央銀行日本銀行（BOJ）自今年1月來維持利率不動，不過，支持寬鬆貨幣政策的高市早苗勝選，使外界對日銀下次升息的時點存疑。凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師提利昂（MarcelThieliant）則持不同看法，他維持日銀本月升息的預期不變。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）則認為，外界對高市早苗擴大支出的疑慮可能過頭，「高市過去雖主張擴大支出和減稅，近期已轉向提倡政府在能源、糧食和經濟安全等領域進行智慧投資。

高市早苗 日本

延伸閱讀

高市早苗可望任日相 駐日代表李逸洋：台日關係愈來愈好

高市早苗用反華內容訓練AI 中官媒提醒日對華政策要積極理性

任日相能有1年？中學者普遍看衰高市「當不久」

迎「女首相」慶賀行情 日股狂飆近2,000點漲逾4% 日圓快貶破150

相關新聞

高市早苗勝選掀日股慶祝行情 日經指數勁揚逾2千點

日本前經濟安保大臣高市早苗4日當選自民黨第29任總裁，可望成為日本首位女首相。分析師認為，她上任後將推動寬鬆政策和擴大支...

全球不動產市場又現「綠芽」利率下滑為新一波榮景鋪路

全球不動產的多頭行情在三年前戛然而止，如今，隨著主要國家利率開始下滑，讓驅動前一波榮景的一些條件捲土重來，即借貸成本低於...

越南上季GDP猛飆逾8% 股市今年暴漲32%衝刺FTSE「新興市場」升級

越南上季經濟成長率超過8%，寫下三年來最快增速，反映製造業與商業活動表現強勁，緩衝8月初美國對越南實施20%新關稅稅率帶...

日圓兌美元貶破150！高市早苗勝選後 匯價創九周新低

日圓兌美元匯價貶破150大關，寫下九周新低。此前，自民黨總裁選舉由高市早苗勝出，她預計將成為日本下一任首相。

新興市場資金潮來襲！三大引擎點火 第4季行情更旺

新興市場資產今年表現亮眼，投資人預期資金浪潮在第4季將更加洶湧。滙豐調查顯示，新興市場基金經理人看漲情緒自6月的44%飆...

台積電美廠旁「城中之城」成形！Halo Vista迎好市多及酒店入駐

根據美媒報導，環繞台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠周邊的綜合開發案Halo Vista，隨著好市多（Costco）賣場與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。