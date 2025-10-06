全球不動產市場又現「綠芽」利率下滑為新一波榮景鋪路

全球不動產的多頭行情在三年前戛然而止，如今，隨著主要國家利率開始下滑，讓驅動前一波榮景的一些條件捲土重來，即借貸成本低於投資收益率，全球房地產市場又出現復甦的「綠芽」，在歐洲的物流與商辦不動產市場尤其明顯。

彭博資訊報導，在近期慕尼黑舉行的產業論壇上，約四萬名與會者關心「現在是否為重返不動產市場的時機」？儘管樂觀派認為市場已觸底，但目前借貸成本仍高於金融危機後時期，因此這一輪並非會是不動產另一波「容易賺錢」的周期。此前，在金融危機後的十多年內，歐洲房地產投資人享受著一個理想環境：能以約2%的利率借款，購入報酬率5%以上的資產，但這種情勢在俄羅斯入侵烏克蘭、全球利率大幅攀升後被逆轉了。

如今，全球不動產市場出現大型交易開始回籠，尤其在歐洲的物流與商辦不動產市場正出現相關證據。 商用不動產公司世邦魏理仕（CBRE）的數據顯示，隨著歐元區利率下滑，以及放貸機構爭相為不動產收購案提供融資，如今這兩個領域的整體歐元計價舉債成本，已經低於最優收益率。對商辦市場而言，這是自2022年以來借貸成本首次出現吸引力。

在看好不動產市場復甦的投資者中，黑石集團（Blackstone）最為看多，認為市場回溫主要受建築活動銳減導致供應減少、現金流增加及資金回流所推動。黑石過去一年內已投資約350億美元於房地產，著重於倉儲、租賃住宅與資料中心等領域。

借貸成本下滑顯然也逐漸影響交易市場。今年夏天，巴黎的辦公大樓Trocadéro吸引許多買家競標，最終由黑石以約7.05億歐元（8.27億美元）買下。沒多久後，景順公司（Invesco）委託世邦魏理仕出售其巴黎商辦資產Capital 8，預期交易價值達10億歐元。在法蘭克福，新加坡主權基金GIC與摩根大通資產管理部門也啟動估值約9億歐元的Openturm辦公大樓出售流程。這些交易將成為市場的風向指標。

上個月，也有多項不動產投資組合向市場釋出。商業地產商Brookfield正考慮出售旗下德國學生宿舍業務 International Campus；黑石則在評估出售西班牙租賃房地產事業。這兩項交易的金額都可能超過10億歐元。