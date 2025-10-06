越南上季GDP猛飆逾8% 股市今年暴漲32%衝刺FTSE「新興市場」升級

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南上季經濟成長率超過8%，寫下三年來最快增速，反映製造業與商業活動表現強勁，緩衝8月初美國對越南實施20%新關稅稅率帶來的衝擊。此外，越南股市今年漲勢火熱，而且有望獲得富時羅素（FTSE Russell）從「邊境市場」升級為「新興市場」。

河內國家統計局6日公布，越南第3季國內生產毛額（GDP）年比成長8.23%，高於分析師預估的7.15%。第2季成長率則從先前估計的7.96%上修至8.19%。越南政府設定2025年全年經濟成長率達8.3%至8.5%。

統計局指出，工業生產仍是推動越南經濟擴張的主要動力，其中製造業今年頭九個月較去年同期成長9.92%，反映許多企業為了趕在美國關稅措施生效前出貨，加快生產。

GDP消息出爐後，越南股市6日盤中大漲2%，創下自8月26日以來最大漲幅。越南股市自2018年便已獲富時羅素列入升級至「新興市場」的觀察名單，後者預定在美股7日收盤後公布最新決定。越南目前正接近符合獲得升級的標準，主要因改善投資人進入市場的容易度、降低外資持股限制等。

越南胡志明證交所指數今年累計大漲32%並創下新高，是區域基準的三倍漲幅，主要受到強勁經濟成長與升級預期帶動。儘管8月外資出現史上最大單月淨流出，但散戶仍推升越南股市創下逾五年來最佳單月表現。

滙豐控股分析師范德林德上月在報告中指出，即便越南股市獲得富時羅素升級為新興市場，但升級後的進一步上漲空間可能有限，因為這項因素已反映在近期漲勢中。

截至8月，越南在富時邊境市場指數中的權重高達36%，占比高居第一。一旦升級為新興市場，越南勢必得與中國大陸、印度與台灣等大型市場競爭。

聚焦東南亞投資的龍資本集團近期報告指出，「當升級完成、預期中的資金流入已經到位後，一些投資人，尤其是避險基金，可能會獲利了結」。該公司以2020年科威特為例，該市場「在被納入MSCI前表現強勁，但納入後則面臨其他逆風因素。」目前科威特在富時新興市場指數中的權重不到1%。

長期來看，獲升級為「新興市場」仍具重要意義，因為這將讓越南吸引更多機構投資者，而外資的參與有助於提高越南市場流動性。

越南 新興市場

