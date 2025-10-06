新興市場資金潮來襲！三大引擎點火 第4季行情更旺

新興市場資產今年表現亮眼，投資人預期資金浪潮在第4季將更加洶湧。滙豐調查顯示，新興市場基金經理人看漲情緒自6月的44%飆升至62%，創2021年以來新高，而看跌者比率則腰斬至僅7%。高盛策略師指出，儘管關稅上揚，新興市場今年經濟成長仍超乎預期，正「蓬勃發展，而非勉力求存」。

第3季末，新興市場ETF資金流入開始加速，可能預示後市。彭博數據顯示，追蹤新興市場美元債的iShares ETF在9月迎來2023年底以來最大資金流入，10月首週延續動能；追蹤MSCI新興市場股指的產品在8月放緩後、9月反彈至22億美元。

此外，衡量巴西里爾、墨西哥披索及南非蘭特等高收益貨幣倉位的衍生品指數，逼近2024年初以來最樂觀水準。

專家指出，新興市場多頭行情主要由三大因素支撐：首先是央行降息。美國聯準會降息預期明確，從南韓到泰國的亞洲央行將於第4季降息，泰國央行甚至可能本周就行動。拉丁美洲也預期逐步下調政策利率。寬鬆貨幣環境可加速債券資金流入，支撐股市表現，並減輕本地貨幣貶值壓力。

第二是美元走弱，帶動資金離開美國，流向更具潛力的新興市場。MSCI新興市場貨幣指數今年累漲6.7%，若能維持，將創下2017年以來最佳年度表現；MSCI新興市場股票指數因陸股拉抬，升至四年高點。美元計價新興市場債券9月更連續六個月上漲，創2019年以來最長連漲紀錄。

第三，中國刺激政策與亞洲AI、科技題材。市場對中國經濟增速及政策刺激轉趨樂觀，阿里巴巴等AI概念股，以及南韓與台灣科技股吸引資金。Pictet資深策略師Arun Sai表示，中國AI與生技創新提供強烈主題性支撐，目前仍看好中國市場。

儘管前景樂觀，市場仍存在風險，包括哥倫比亞財政問題、泰銖波動、印尼央行獨立性與財政紀律疑慮，以及美元若意外回升，可能侵蝕非美資產價值。