受中國產能過剩衝擊 日本將擴大反傾銷稅對象

由於中國產能過剩持續衝擊日本國內產業，日本將擴大反傾銷稅徵收範圍，把經由第3國的間接出口納入其中。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根本問題在於中國鋼鐵及其他材料產能過剩。由於國內房地產市場低迷導致需求萎縮，但中國仍持續維持著超過內需的產能，並將過剩產品低價外銷。

今年3月，日本對中國石墨電極徵收臨時反傾銷稅，石墨電極主要用於電弧爐中熔化廢鐵。雖然自中國的進口量下降，但來自不具備石墨電極製造能力的第3國進口量卻增加。

中國可能將半成品石墨電極出口到第3國，並在當地加工成成品後再出口到日本。

愈來愈多中國商品經由印度或東南亞國家等第3國轉運至日本。日本鋼鐵業和化工業正在呼籲政府採取對策，阻止此類間接出口行為。

世界貿易組織（WTO）承認反傾銷稅是防止低價商品進口損害國內產業的一種手段。如果能證明商品出口價遠低於國內售價，即可將這部分差價徵收為關稅。

然而，在20國集團（G20）中，只有日本和印尼尚未建立防範間接出口的制度。

日本財務省在9月成立工作小組擬訂制度。在9月10日的首次會議上，提出一項建議：若確認有規避行為且日本企業蒙受損失，可對相關第3國徵收關稅。

規避行為將透過評估多項因素來判定，例如在第3國的額外加工或投資。根據提案，若自第3國進口產品中，約60%以上的價值來自被日本徵收反傾銷稅的國家，則可加徵更高關稅。此外，若在第3國產生的附加價值在約25%以下，也可對該產品徵稅。

歐洲聯盟也執行一套採用相同數據標準的類似機制。

學習院大學教授兼工作小組負責人阿部克則（Yoshinori Abe）表示：「我們必須建立一套機制，容許數字與解讀有一定的彈性，才能靈活應對。即便制定了新規則，也可能演變成永無止境、不斷尋找新漏洞的遊戲。」

日本政府將徵詢各界意見，並力求最快在2026財政年度完成相關法律修訂。