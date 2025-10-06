快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

受中國產能過剩衝擊 日本將擴大反傾銷稅對象

中央社／ 東京6日綜合外電報導

由於中國產能過剩持續衝擊日本國內產業，日本將擴大反傾銷稅徵收範圍，把經由第3國的間接出口納入其中。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根本問題在於中國鋼鐵及其他材料產能過剩。由於國內房地產市場低迷導致需求萎縮，但中國仍持續維持著超過內需的產能，並將過剩產品低價外銷。

今年3月，日本對中國石墨電極徵收臨時反傾銷稅，石墨電極主要用於電弧爐中熔化廢鐵。雖然自中國的進口量下降，但來自不具備石墨電極製造能力的第3國進口量卻增加。

中國可能將半成品石墨電極出口到第3國，並在當地加工成成品後再出口到日本。

愈來愈多中國商品經由印度或東南亞國家等第3國轉運至日本。日本鋼鐵業和化工業正在呼籲政府採取對策，阻止此類間接出口行為。

世界貿易組織（WTO）承認反傾銷稅是防止低價商品進口損害國內產業的一種手段。如果能證明商品出口價遠低於國內售價，即可將這部分差價徵收為關稅。

然而，在20國集團（G20）中，只有日本和印尼尚未建立防範間接出口的制度。

日本財務省在9月成立工作小組擬訂制度。在9月10日的首次會議上，提出一項建議：若確認有規避行為且日本企業蒙受損失，可對相關第3國徵收關稅。

規避行為將透過評估多項因素來判定，例如在第3國的額外加工或投資。根據提案，若自第3國進口產品中，約60%以上的價值來自被日本徵收反傾銷稅的國家，則可加徵更高關稅。此外，若在第3國產生的附加價值在約25%以下，也可對該產品徵稅。

歐洲聯盟也執行一套採用相同數據標準的類似機制。

學習院大學教授兼工作小組負責人阿部克則（Yoshinori Abe）表示：「我們必須建立一套機制，容許數字與解讀有一定的彈性，才能靈活應對。即便制定了新規則，也可能演變成永無止境、不斷尋找新漏洞的遊戲。」

日本政府將徵詢各界意見，並力求最快在2026財政年度完成相關法律修訂。

日本 反傾銷

延伸閱讀

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

加碼！經濟部明年祭百億元預算 助傳統產業拓銷「這些新藍海」

日本即將上任的首位女首相 愛車是Supra A70以前還騎重機

相關新聞

迎「女首相」慶賀行情 日股狂飆近2,000點漲逾4% 日圓快貶破150

日本股市周一（6日）開盤後大漲超過4%，日經225指數首度突破47,000點創下新高，日圓兌美元匯率重貶超過1%，接近貶...

越南上季GDP猛飆逾8% 股市今年暴漲32%衝刺FTSE「新興市場」升級

越南上季經濟成長率超過8%，寫下三年來最快增速，反映製造業與商業活動表現強勁，緩衝8月初美國對越南實施20%新關稅稅率帶...

日圓兌美元貶破150！高市早苗勝選後 匯價創九周新低

日圓兌美元匯價貶破150大關，寫下九周新低。此前，自民黨總裁選舉由高市早苗勝出，她預計將成為日本下一任首相。

新興市場資金潮來襲！三大引擎點火 第4季行情更旺

新興市場資產今年表現亮眼，投資人預期資金浪潮在第4季將更加洶湧。滙豐調查顯示，新興市場基金經理人看漲情緒自6月的44%飆...

台積電美廠旁「城中之城」成形！Halo Vista迎好市多及酒店入駐

根據美媒報導，環繞台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠周邊的綜合開發案Halo Vista，隨著好市多（Costco）賣場與...

為何比特幣、黃金猛飆天價？就怕手上現金不值錢的「貶值交易」發威

國際黃金價格眼看要突破每英兩4,000美元，而比特幣已經漲破12.5萬美元，雙雙創下新高，這反映所謂的「貶值交易」（de...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。