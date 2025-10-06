台積電美廠旁「城中之城」成形！Halo Vista迎好市多及酒店入駐

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電鳳凰城廠區。彭博資訊
根據美媒報導，環繞台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠周邊的綜合開發案Halo Vista，隨著好市多（Costco）賣場與新旅館簽約完成，已初具雛形。

Mack Halo Vista有限公司宣布，萬怡酒店（Courtyard Marriott）及萬豪Residence Inn將進駐Halo Vista，與好市多及一座汽車商場共同構成這片占地2,300英畝的綜合開發計畫區。

Mack Halo Vista發布新聞稿表示：「今天確認首批旅館與零售用戶入駐，對Halo Vista而言是重要里程碑。這將使我們能為持續擴張的台積電生態系統提供迫切需要的服務，同時我們也持續推進支撐整體規畫的基礎設施建設。」

Halo Vista旨在打造毗鄰台積電1,650億美元晶圓廠的核心樞紐，開發商將其定位為「城中之城」，以協助吸引人才並帶動區域發展。

該開發案最終完成後，面積預計達到3,000萬平方英尺，涵蓋工業、零售、辦公、研發、酒店、住宅及醫療空間。此案合作夥伴包括Mack地產集團、McCourt合夥公司，以及Common Bond開發集團。

本區不僅有Halo Vista開發案，Pulte集團也正於台積電廠區南側推動NorthPark開發計畫。另有一家住宅開發商4月以3,220萬美元在該區購置一塊土地，顯見此區發展熱度持續升溫。

台積電 酒店 開發商

