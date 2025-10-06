迎「女首相」慶賀行情 日股狂飆近2,000點漲逾4% 日圓快貶破150

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新任自民黨總裁高市早苗。美聯社
日本股市周一（6日）開盤後大漲超過4%，日經225指數首度突破47,000點創下新高，日圓兌美元匯率重貶超過1%，接近貶破150日圓關卡，反映高市早苗當選執政黨自民黨總裁、有望成為日本首位女首相，她所支持的財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」立場牽動市場。

日股日經225指數在6日盤初上演慶賀行情，狂飆4.29%，至47,734.04點，創下新高；東證指數也大漲2.29%至3,200點，同創歷史新高。市場預期高市早苗的政策將帶動內需類股。

日圓兌美元盤中重貶1.58%，報149.80日圓兌1美元，逼近備受關注的150日圓。

2年期日本公債殖利率下滑5個基點至0.89%，反映市場預期日銀（日本央行）可能延後升息。

64歲的高市早苗在上周六贏得自民黨總裁選舉，預料將成為日本首位女性首相。她在自民黨五位黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場是最為寬鬆的，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，這因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市的當選提振了日本經濟成長預期，但同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息的可能性。

法國東方匯理銀行在周末發表報告表示，高市可能會要求日銀維持其寬鬆的貨幣政策，但補充說，高市可能願意接受日銀在2026年1月之前升息1碼。報告指出：「高市政府認為當前經濟仍然疲弱，預期徹底改變政策方向，採取全新的做法，透過公民合作方式擴大投資與需求。」

VanEck澳洲跨資產投資策略師Anna Wu表示：「這對股市而言可能是正面的驚喜」，「考量到她的整體財政政策，周一長期殖利率略微上升也不令人意外，」但她指出，高市早苗不太可能過度刺激經濟，市場波動應有限。

