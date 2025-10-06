金價飆破3,920美元又創新高！全球陷入「鍍金版FOMO」瘋潮

金價再創歷史新高，現貨金條周一（6日）亞洲早盤上漲0.88%，報每英兩3,920.63美元。這波由「錯失恐懼」（FOMO）與通膨憂慮驅動的漲勢，正吸引投資人將黃金納入長期資產配置。

今年來，金價累計飆升近50%，寫下自1970年代以來最強勁漲幅。此波行情始於是美國總統川普發起的貿易戰，引發避險買盤、拖累美元走弱，即便市場波動後來趨緩，金價仍迅速走高，光是9月就大漲12%，創2011年來單月最大漲幅。

美國聯邦政府停擺導致原定上周五發布的就業數據延遲，使得本已不明朗的經濟前景更加撲朔迷離。

交易公司兼貴金屬煉廠MKS Pamp分析師Shiels形容市場「有點瘋了」，指關鍵推動力來自黃金ETF的龐大資金流入。

世界黃金協會（WGC）的數據顯示，過去四周黃金ETF淨流入達136億美元，2025年迄今淨流入更突破600億美元，刷新歷史紀錄。

百達資產管理（Pictet Asset Management）首席策略師Luca Paolini形容這個現象是「鍍金版FOMO」：「 這種害怕錯過的情緒，不僅推升超大型科技股，也蔓延至其他市場，例如信用市場。黃金已經重要到不能不持有。」

摩根士丹利建議，將傳統的股六債四配置調整為60/20/20，讓黃金與固定收益資產的占比相等。若此趨勢成形，可能引導數兆美元資金流入金市，目前基金經理人對黃金的平均配置僅約2%。

另外，瑞士私人銀行Syz Group交易主管Valérie Noël表示，一些客戶正押注美元走弱、同時買進黃金。「投資人想做空美元，但不確定該買哪種貨幣，這種不確定性最終把他們推向黃金。」