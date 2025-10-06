G7國家就業市場最新困境：陷入「低進用、低裁員」循環

諸多先進國家的企業面對貿易、租稅及人工智慧引發的高度不確定性，正陷入「低進用、少裁員」的新循環。

官方數據顯示，在止於7月的過去三個月，美國雇用量僅年增0.5%，其他G7國家則成長0.4%。但企業顯然仍維持既有的勞動力，並未裁員。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9月曾表示，現在「處於一種低雇用、低裁員的經濟」，美國經濟正處於重大變動期，企業想了解「全局將如何演變」。

凱投宏觀代理首席經濟學者麥克亞當表示，就業成長是「先進經濟體的主要弱項之一」。美國整個夏季就業成長幾乎停頓，6月甚至不增反減。其他G7國家除了日本以外，就業成長已持續減緩數年，尤其是英國，過去一年就業人數減少約0.5%。

他說，勞動市場仍然「正常化」，而非「預示經濟將更廣泛地下滑」。許多先進國家都面臨各自的問題，包括英國的租稅壓力、法國的政治僵局、德國的結構性挑戰，以及美國關稅資源配置及製造業的影響。

人力資源業者指出，企業員工對人員異動高度緊張。英國Hays人力集團財務長希爾頓表示，主要市場劇降，使雇主相當謹慎進用新人，並降低加薪幅度；勞工也擔心如果改換工作，可能會失去疫後以來的「斜槓」工作安排。

靜態的勞動市場使首次投入職場的年輕人求職困難，但並無跡象顯示失業者普遍增加。歐洲失業率仍處於歷史低位，美、英、德等國僅小幅減少。

各國央行也不確定就業市場平靜是因為需求疲軟，還是受人口老化、移動政策搖擺及生活格調改變等勞動供給變化的影響。Fed理事沃勒與鮑蔓（有投票權）認為，證據顯示勞動市場正大幅弱化，主張降息；鮑蔓表示，「我擔憂勞動市場可能進入危險階段，而一次震撼事件可能導致驟然且嚴重的惡化」。

但今年有決策投票權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（鷹派）認為，Fed而言，就業人數增量偏低對未必就是警訊，4.3%的失業率是反映川普的移民掃蕩、以及嬰兒潮世代退休浪潮，而非勞工需求減弱。

經濟合作發展組織（OECD）就業、勞工及社會事務主任史卡佩塔表示，換工作人數減少的一大原因是人口老化，「所有歐洲工作都在老化；高齡者的流動性低，且較不安，不願更換工作地點；如果他們有經驗，但缺少學歷，將很難在換工作時要求加薪」