美擴張液化天然氣出口 業者憂

美國正快速擴張液化天然氣（ＬＮＧ）出口能量，光九月便核准新設三處ＬＮＧ出口站，年底前將再核准五處，供應商更計畫在川普任滿前將出口能量提高一倍；能源業者警告，這種擴張速度可能使市場氣滿為患，並壓低氣價。

全球最大ＬＮＧ供應商殼牌公司執行長沙旺表示，新建產能「在經濟上並不完全合理」；他對核准如此之多的出口站感到「震驚」。道爾達能源公司負責人潘彥磊則質疑如此大量的美國ＬＮＧ是否有市場可以胃納。