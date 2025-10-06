超車 Google 頂尖對手 騰訊文生圖模型功能稱冠

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第一。（圖取自央廣網）
國際大模型競技場LMArena最新顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型位居第一。（圖取自央廣網）

國際大模型競技場LMArena最新評測顯示，騰訊旗下混元圖像3.0（hunyuanimage 3.0）在全球26款模型「盲測」中位居第一，被評為最佳綜合文生圖模型，贏過Google推出的「Nano-banana」（奈米香蕉）等頂尖閉源模型。

LMArena為美國加州大學伯克利分校推出的創新AI模型評估平台，評測核心方法是基於人類真實偏好的「盲測」機制，讓用戶對不同AI模型的回答進行匿名投票，衡量模型的表現。

騰訊於9月28日發布混元圖像3.0，聲稱是全球首個工業級原生多模態生圖模型。更是目前效果最強、參數量最大的開源生圖模型，且效果能夠對標業界領先的閉源模型。

據了解，該模型不僅能生成複雜文本、複雜漫畫、表情包，還能生成生動有趣的科普插畫。這些能力將大幅提高插畫師、設計師等視覺創作者的效率，原來需要畫幾個小時的漫畫，現在可能只需要幾分鐘就能實現。

舉例而言，用戶只需要輸入提示詞：「生成一個月全食的四格科普漫畫」，模型就可以自主生成完整的月全食科普，無需使用者逐格描述內容。

混元團隊透露，混元圖像3.0目前版本已開放文生圖能力，圖生圖、圖像編輯、多輪交互等版本將於後陸續發布。

Nano-banana即Gemini 2.5 Flash Image，原本在LMArena廣受好評，其除了文字生成圖片的基本功能，最大的亮點在於圖像進階操作。只要提供一張圖片，就能用簡單指令進行替換、修改或重新構圖，且能維持角色與風格的一致性。

