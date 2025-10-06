特斯拉平價電動車售價120萬 最快本季亮相

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

特斯拉衝刺人形機器人之際，電動車本業同步出擊，平價車款「簡配版Model Y」最快本季亮相，預估售價約4萬美元（約新台幣120萬元）起。隨著價格更親民，法人看好有助貿聯-KY（3665）、聯嘉（6288）、和大（1536）等供應鏈擴大出貨。

平價版Model Y被外界視為特斯拉執行長馬斯克「重回大眾市場」的關鍵策略。隨著中國大陸與歐洲市場競爭加劇，全球電動車銷售成長放緩，特斯拉正面臨從高毛利轉向高銷量的結構性挑戰，透過壓低售價、簡化生產線與零組件配置，特斯拉希望降低製造成本，進而擴大消費族群，吸引原本被價格門檻擋在外的首購族與家庭用車族群。

綜合外媒報導，已有國外網友捕捉到偽裝測試車，幾乎確認是「簡配版 Model Y」，近日更有目擊者在美國路上發現外觀無偽裝的實車，整體設計比現行版 Model Y更簡約。

從國外網友提供的照片來看，疑似平價版Model Y實車簡化了外觀設計，車頭最明顯的改動就是取消中央貫穿式導光條，且整體輪廓更為低扁、線條也精簡許多，視覺效果有點接近Model 3煥新版。

至於前保桿氣壩中央有個小凸點，可確認應該是有配備目前特斯拉的主流配備「前置鏡頭」；不僅能增強「Autopilot」與「智慧召喚」的能見度，也可讓車主確認車前死角，帶來更安心穩定的駕駛體驗。

