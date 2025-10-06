大陸手機廠開拓新成長曲線 小米、華為布局智能終端生態

伴隨手機市場增長放緩，進入新市場是大陸手機巨頭們近年持續探索的趨勢，有的廠商將觸角延伸到與手機有密切關聯的IoT（物聯網）和家電等市場，而需求龐大且蓬勃發展的手持影像等市場，也正在成為廠商們押注的新賽道。

市調機構Counterpoint報告，2025年第2季大陸智慧型手機出貨量下降2.4%。21世紀經濟報導指出，傳統意義的手機領導廠商，近些年來都在試圖撕掉「純手機」業務這個標籤，挖掘更廣泛的智能終端市場成長空間。

小米和華為在智能終端生態方面布局較早且廣泛。小米的「人車家全生態」是以智慧行手機為核心入口，融合智能汽車、智能家居的生態系統戰略，有第三方機構認為，該戰略有望反向帶動小米手機銷量提升；華為則提分布式操作系統等策略，其作業系統HarmonyOS已能做到跨裝置的智慧互聯與資源共享。最新消息指出，HarmonyOS 5終端設備數量突破2,000萬。

大陸手機大廠積極開拓新成長曲線

OPPO除了常規的智能手表、耳機、平板等類目之外，也曾嘗試介入家電市場，該品牌定位為以手機為主，同時發展平板、手表、耳機三大類IoT產品，以打造精品移動智能生態；vivo方面則是提出進入家庭機器人市場，宣布成立機器人實驗室，並向外展示了MR設備vivo Vision探索版，但這些領域也還需要相對長時間的累積。

值得注意的是，OPPO和vivo近期先後傳出正式立項手持智能影像設備，定位手持雲台（把無人機自動穩定協調系統的技術轉移到手持拍攝）產品，對標市面上已發布的大疆旗下相關產品。OPPO對此回應，已啟動新形態影像產品系列，將基於OPPO在手機影像超過17年的技術積累，進一步拓展移動影像的體驗，該系列新品計劃於2026年內發布；vivo則沒有做出相關回應。

分析指出，手機廠商在手機影像方面積累的能力確實有望拓展到更多相似品類硬體方面，手機廠商在供應鏈、設計和量產等方面都有堅實護城河；軟體方面，移動影像關注的防抖、AI算法、色彩還原等能力，也是手機鏡頭近些年來持續演進的方向。