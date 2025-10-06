大陸具身智慧產業 五年後爆發

大陸國務院發展研究中心撰寫並發布的「中國發展報告2025」顯示，當前大陸具身智慧產業發展處於起步期，在具身智慧大模型研發和產品製造方面具有較好基礎，2025年市場規模預計達到人民幣52.9億元。

報告看好大陸具身智慧產業後續將出現爆發式增長，預估到2030年市場規模將達到人民幣4,000億元、在2035年突破人民幣兆元，並將引領帶動交通物流、工業製造、商業服務等多個應用領域，新質生產力進一步躍升。

具身智能（智慧）（Embodied AI），主要將人工智慧，尤其是大型語言模型和多模態AI與機器人等實體相結合，能夠在真實世界中，透過感知（Perception）、行動（Action）與環境（Environment）的交互作用 ，並與人類自然互動。

報告指出，大陸既有視覺、語言、動作等多模態模型研發能力，又能夠生產用於具身智慧體的伺服系統、感測器、末端執行器等主要零部件，且具備成本優勢。

報告建議優先聚焦攻克關鍵技術難關，根據產品成熟度分類拓展應用場景，及時研究制定應對就業和倫理等問題的前瞻性措施，推動產業高品質發展和高水準安全良性互動。

大陸國務院總理李強，在今年3月5日發表的政府工作報告中，提到今年將培育的「未來產業」時，列舉四大項目：生物製造、量子科技、具身智能、6G。其中「具身智能」是首度寫進政府工作報告。