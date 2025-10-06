OPEC+再增產 恐供給過剩

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日宣布，11月起將再度增產原油，每日產量提高13.7萬桶，與10月增產量相同，可能增添國際油市供應過剩的憂慮。

OPEC+證實的這項增產決定，顯示俄羅斯與沙烏地阿拉伯已化解歧見。俄國原先主張OPEC+應約束增產，以捍衛油價，但沙國支持較高的增產量。

OPEC+今年來已實施一連串增產，每日產量目標共增加逾270萬桶，約相當於全球需求的2.5%，希望在面臨美國頁岩油生產商等對手的競爭壓力下，以「增產保市」捍衛市占率。不過，OPEC+11月起的增產量與10月相同，也顯示在OPEC+一些成員國幾乎已經全能生產之際，已出現備用產能有限的問題。

雖然OPEC+增產可能增添供應過剩憂慮，但OPEC+的聲明表示全球經濟展望穩定，市場基本面也因為原油庫存低迷而維持健全，與會代表也透露，OPEC+這場會議只開了9分鐘，沒有討論到供應過剩議題。OPEC+下次產量會議將在11月2日。

國際油價3日盤旋在四個月低點附近，儘管供給增加，油價迄今表現相對強勁，但已有跡象顯示市場正開始轉變。來自中東的待售原油數量持續累積，且期貨市場的遠期油價曲線出現近期油價走軟的信號。

國際能源總署（IEA）預測，今年第4季原油庫存將快速累積，2026年供給過剩將創新高，因全球需求降溫，而美洲供給激增。

