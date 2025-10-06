比特幣漲破12.5萬美元 避開美元風險的「貶值交易」更加盛行

比特幣5日盤中再創新高，衝破12.5萬美元，並且帶動其他加密貨幣行情走高，主因為在美國聯邦政府關門後，投資人分散投資以避開美元風險的「貶值交易」（debasement trade）更加盛行，提振了加密貨幣需求。

彭博資訊報價顯示，比特幣5日一度大漲3.1%至12萬5,689.39美元，突破8月14日的新高紀錄，主要受惠於美國股市走高以及資金再度流入比特幣相關指數型基金（ETF）。比特幣價格漲幅稍後收斂至1.1%，報12萬3,244.51美元。

乙太幣價格也一度挺升3.1%至4,618.128美元，瑞波幣（XRP）跳漲4.2%至3.0709美元，Solana一度漲4.3%至237.2175美元。

比特幣向來會在10月上演「光輝10月」（Uptober）行情，過去十年中，有九年的10月都上漲，增添市場看多情緒。

比特幣過去一年來已穩步走揚，主因為在美國總統川普治下的華府，對加密貨幣的規範氛圍更為友善，同時Strategy等公開上市公司等競相購入「囤積」比特幣等加密貨幣，再加上美國財政與貿易政策都加重美元的貶壓，促使投資人分散投資標的，擴大買入黃金、加密貨幣等另類資產等，以對美元貶值避險。