好市多半價銷售熱門減重藥

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國量販業者好市多Costco）和丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，持有效處方簽的好市多會員，能以約半價購買Ozempic和Wegovy等熱門減重藥，可能進一步增進需求和取得這類藥物的管道。

衛報和福斯商業台報導，透過好市多處方計畫（Costco Member Prescription Program），持有效處方簽的會員可用499美元購買為期四周的注射藥品，但僅限自費者使用，因多數保險公司仍未將這類藥物納入給付範圍。

諾和諾德官網也以同樣價格，提供這類藥物給自費患者。

諾和諾德表示，好市多黑鑽卡會員（Executive Member）與好市多花旗威士卡（Costco Citibank VIsa）持卡人可享額外折扣，但須符合相關條款。

諾和諾德美國業務執行副總裁摩爾表示，「我們和好市多結盟，可讓正版的Ozempic和Wegovy更易取得，且更能負擔，在民眾購物的場所就能買到」。

藥局和診所販售更平價的GLP-1複方藥物，讓諾和諾得面臨激烈競爭，第2季營收成長幅度減至四年最低。該公司說，美國民眾每周領取逾20萬份Wegovy處方藥。

