聽新聞
0:00 / 0:00
好市多半價銷售熱門減重藥
美國量販業者好市多（Costco）和丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，持有效處方簽的好市多會員，能以約半價購買Ozempic和Wegovy等熱門減重藥，可能進一步增進需求和取得這類藥物的管道。
衛報和福斯商業台報導，透過好市多處方計畫（Costco Member Prescription Program），持有效處方簽的會員可用499美元購買為期四周的注射藥品，但僅限自費者使用，因多數保險公司仍未將這類藥物納入給付範圍。
諾和諾德官網也以同樣價格，提供這類藥物給自費患者。
諾和諾德表示，好市多黑鑽卡會員（Executive Member）與好市多花旗威士卡（Costco Citibank VIsa）持卡人可享額外折扣，但須符合相關條款。
諾和諾德美國業務執行副總裁摩爾表示，「我們和好市多結盟，可讓正版的Ozempic和Wegovy更易取得，且更能負擔，在民眾購物的場所就能買到」。
藥局和診所販售更平價的GLP-1複方藥物，讓諾和諾得面臨激烈競爭，第2季營收成長幅度減至四年最低。該公司說，美國民眾每周領取逾20萬份Wegovy處方藥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言