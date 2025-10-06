Meta 推遊戲 促員工用人工智慧

Meta為了鼓勵內部員工擴大採用人工智慧（AI），正在追蹤旗下團隊使用AI的程度，並打造遊戲提高AI運用率。

Meta員工透露，該公司公司對AI使用的預期因團隊而異，一些部門鼓勵員工嘗試AI工具，其他部門則要求員工達到特定目標，例如Meta硬體和虛擬實境（VR）部門實境實驗室（Reality Labs）的目標，為提升員工AI採用率至75%以上，高於目前的70%。

Meta軟體工程師和研究人員使用AI助理生成程式碼樣本，或撰寫程式碼，以加快工作進度。其他部門員工則利用AI發想、建立協作工作空間、查詢公司政策，並讓AI對草稿提出建議，以及撰寫內容。

Meta今年稍早推出「Level Up」計畫，將AI應用轉化為遊戲，幫助員工熟悉AI工具的使用。該遊戲可透過內部AI聊天機器人Metamate進行，達到不同使用程度的里程碑，會獲得獎章。

三家員工監測軟體供應商表示，過去兩年來，監測員工AI使用情況的需求激增。科技大廠恩威並施，敦促員工擁抱AI。

Google也正監督工程師透過AI，每周可增加多少小時的生產力。