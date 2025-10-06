快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta 推遊戲 促員工用人工智慧

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

Meta為了鼓勵內部員工擴大採用人工智慧（AI），正在追蹤旗下團隊使用AI的程度，並打造遊戲提高AI運用率。

Meta員工透露，該公司公司對AI使用的預期因團隊而異，一些部門鼓勵員工嘗試AI工具，其他部門則要求員工達到特定目標，例如Meta硬體和虛擬實境（VR）部門實境實驗室（Reality Labs）的目標，為提升員工AI採用率至75%以上，高於目前的70%。

Meta軟體工程師和研究人員使用AI助理生成程式碼樣本，或撰寫程式碼，以加快工作進度。其他部門員工則利用AI發想、建立協作工作空間、查詢公司政策，並讓AI對草稿提出建議，以及撰寫內容。

Meta今年稍早推出「Level Up」計畫，將AI應用轉化為遊戲，幫助員工熟悉AI工具的使用。該遊戲可透過內部AI聊天機器人Metamate進行，達到不同使用程度的里程碑，會獲得獎章。

三家員工監測軟體供應商表示，過去兩年來，監測員工AI使用情況的需求激增。科技大廠恩威並施，敦促員工擁抱AI。

Google也正監督工程師透過AI，每周可增加多少小時的生產力。

團隊

延伸閱讀

又一家外資上調台積電目標價 麥格理喊出1620元

OCP 2025全球高峰會 科技巨頭齊聚規模創紀錄

電子產品備貨旺季助攻…9月出口熱 有望連23紅

蘋果加速新品開發 鴻家軍吃補

相關新聞

比特幣漲破12.5萬美元 避開美元風險的「貶值交易」更加盛行

比特幣5日盤中再創新高，衝破12.5萬美元，並且帶動其他加密貨幣行情走高，主因為在美國聯邦政府關門後，投資人分散投資以避...

華府升旗賀雙十國慶 駐美副代表：台美關係不變

我國雙十國慶即將到來，美國華府僑界於美東時間5日上午搶先舉行升旗典禮慶祝，我駐美代表處副代表楊懿珊在致詞時重申說，美國對...

OPEC+再增產 恐供給過剩

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日宣布，11月起將再度增產原油，每日產量提高13.7萬桶，與10月增產量相同，可能...

特斯拉平價電動車售價120萬 最快本季亮相

特斯拉衝刺人形機器人之際，電動車本業同步出擊，平價車款「簡配版Model Y」最快本季亮相，預估售價約4萬美元（約新台幣...

日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

在日本前經濟安全保障擔當大臣當選為執政黨自民黨總裁、並可能成為日本首位女首相後，她支持財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」...

美擴張 LNG 出口 價格看跌

美國正快速擴張液化天然氣（LNG）出口能量，政府光是9月便核准新設三處LNG出口站，年底前將再核准五處，供應商更計劃在川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。