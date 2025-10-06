歐盟自研 AI 降低依賴美中 推動相關平台保障地區安全

英國金融時報（FT）報導，歐盟本周將公布新的人工智慧（AI）戰略，將推動自主研發AI平台，以降低對外國供應商的依賴，並在全球AI競賽中，與美國和中國大陸一較高下。

歐盟數位執委薇勒庫南（Henna Virkkunen）7日將公布「應用AI戰略」（Apply AI strategy）計畫，將提倡歐洲自主研發AI工具，以保障歐洲的安全與韌性，並提升歐盟在醫療保健、國防及製造等產業的競爭力。

歐盟希望加速開發與應用本土AI技術，「以強化歐盟的AI主權」，包括制定政策，加速公共行政部門採用歐洲的可擴展且可複製生成式AI解決方案。歐盟指出，公共行政部門應扮演核心角色，「透過提高對歐洲製開源AI解決方案的需求，幫助AI新創公司成長茁壯」。

歐盟還計劃「加速開發和部署由歐洲AI啟動的指揮與控制（C2）能力」，因為歐洲目前用於指揮部隊和管理戰場行動的C2系統，嚴重依賴美國技術。歐盟執委會還希望「支持開發用於太空防衛技術的主權邊界模型」。

歐盟也將警告，過度依賴外部提供的AI協作管理平台，包括建置、訓練和管理AI應用所需的基礎設施和軟體，可能為供應鏈帶來風險。美國總統川普重掌白宮以來，各界日益擔憂歐盟對美國技術的依賴，呼籲數位領域須獨立自主。同時，中國大陸正在挑戰美國的全球AI霸主地位，也引發歐洲未來可能喪失影響力的憂慮。

歐盟將AI定位為一種「戰略資產」，不僅止於生產力工具，而是須緊密融入歐盟的機構、工業和安全體系。例如，為支持製造業和衛生部門採用AI，歐盟執委會將從現有融資計畫中調撥10億歐元，以執行該戰略中的行動計畫。