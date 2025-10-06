OpenAI 開發新裝置卡關 遭遇技術問題將延後亮相

知情人士透露，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）聯手祕密開發、計劃明年推出的新型人工智慧（AI）裝置，遭受一連串技術問題，可能導致這台裝置延後亮相。

OpenAI於5月以65億美元收購艾夫旗下的io公司，攜手打造像手掌一樣大，但沒有螢幕的裝置，且能從現實環境蒐集聲音和影像線索，並回應用戶要求，力拚明年推出，但細節付之闕如。

英國金融時報（FT）報導，這台裝置約和一支智慧手機一樣大，使用者能透過相機鏡頭、麥克風及喇叭和這台裝置溝通，而且可能隨時「待命」，而非以特定關鍵詞啟動。一名消息人士暗示，這台裝置可能會有多顆相機鏡頭。

儘管艾夫和他的團隊已開發出硬體，這台裝置仍面臨一些軟體與運作的阻礙，包括決定這部助理裝置的「特質風格」與隱私議題等。「特質風格」是指如何決定這台裝置的「語音」和行為模式，例如要確保這台裝置只在需要時才會出聲、避免「太多嘴」或不知道何時結束對話，這也是ChatGPT一直未解決的問題。

知情人士說，「這台裝置的概念是大家應該要有一位電腦朋友，而非陰陽怪氣的AI女友…要像（蘋果數位語音助理）Siri那樣，但還要更好」。另一名知情人士指出，「模型的特質風格很難取得平衡，不能太諂媚、又不能太直接，要樂於助人，但又不會重複說個不停」。

而且，這台裝置的感測器可能整天蒐集數據，以建立虛擬助理的「記憶」。

另一個挑戰是OpenAI模型要在大眾消費者裝置上運作時，所需運算能力的預算問題。知情人士說：「運算是延宕的重要因素，亞馬遜（Amazon）具備支援Alexa的運算能力，Google也有，但OpenAI難以為ChatGPT建立足夠的運算能力，遑論AI裝置－他們需要先解決這個問題。」

此外，OpenAI新版AI影片生成軟體Sora 2廣受歡迎，用戶卻也用到許多知名品牌和動畫角色的圖像，例如生成大量包含「七龍珠」悟空、「寶可夢」皮卡丘、「海綿寶寶」或「南方四賤客」等動畫角色的影片，引發侵權爭議。

OpenAI表示，將限制使用受版權保護的素材，包括停止允許以部分日本動畫角色生成影片，將導入一套系統，讓版權持有人能夠設定其角色出現在AI生成影片內的情況，並計劃與授權角色或其他版權素材的持有人，分享部分Sora相關收入。

有網友用Sora合成奧特曼的影片，顯示他和一群寶可夢一起在草原上，說著「希望任天堂別來告我們」。