美國政府關門短期無解 Fed 本月降息機率升高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

由於美國共和黨與民主黨對支持法案僵局難解，聯邦政府關門短期仍無解決跡象，美國公債期貨的選擇權市場顯示，投資人預期政府可能停擺至少十天，彭博資訊經濟學家更預期將持續三周，也意味著各種重要經濟數據都將延後發布，美國聯準會Fed）可能「掩目飛行」，提高了10月降息的可能性。

摩根士丹利（大摩）利率策略師指出，美債期貨選擇權的定價暗示，10月1日開始的聯邦政府關門，可能維持至少十天、最長29天。彭博經濟學家預估的基本情境則為持續三周。

原定3日出爐的9月非農就業報告已因政府關門延後發布，若關門持續三周，意味著預定15日出爐的9月消費者物價（CPI）等重要數據也將不會如期公布，10月失業數據的統計蒐集作業也將受干擾。

這也意味著，Fed在28-29日的決策會議前都將「掩目飛行」，只能從其他替代數據推敲經濟情勢。

本周將會有十位Fed決策官員對經濟情勢發表談話，預料將對政府關門的不確定性發出警告。

彭博經濟學家預期，基於政府關門的不確定性、以及對信心的打擊，Fed將在10月降息1碼。

美國聯準會 Fed 彭博

