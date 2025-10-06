快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

美擴張 LNG 出口 價格看跌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國正快速擴張液化天然氣（LNG）出口能量，政府光是9月便核准新設三處LNG出口站，年底前將再核准五處，供應商更計劃在川普本任期屆滿前，提高出口能量一倍，引發全球市場可能「氣滿為患」、壓低天然氣價格的憂慮。

LNG生產商Expand能源公司預測，到2030年時，墨西哥灣區每天的LNG出口能量將達280億平方英尺。

美國LNG出口能量擴張的速度與規模，已令一些主要LNG貿易商備感不安。全球最大LNG供應商殼牌（Shell）執行長薩萬表示，新建產能「並非完全經濟理性」，他對核准如此之多的出口站感到「震驚」，殼牌在決定是否擴張加拿大LNG設施之前，將重新評估市場。

法國道達爾能源（Total）主管潘彥磊也質疑，市場能否吞下如此大量的美國LNG。他表示，全世界正在「新建太多的」LNG產能，預測「若所有這些計畫都落實，將出現多年的」供給過剩，一些亞洲買家為討好美國總統川普及降低關稅，與美國LNG業者簽約。

這些開發計畫背後的美國企業則堅信，全球LNG需求成長的預測信而有徵。Commonwealth LNG董事長戴爾表示，「這項生意將成長30年，市場有大量空間提供給競爭者」；該公司已與日本最大電力業者簽定長期合約，一年供應100萬公噸天然氣，並申請擴建路易斯安那州出口站。

美國 天然氣 川普

延伸閱讀

「愈努力愈心酸」 美大豆農：其他市場加總 不夠中國零頭

清華登頂多項全球計算機榜單 北大、浙大也上榜 美失優勢

藥華藥營收／9月13億元、月增3.4% 年增41% 前三季首度突破百億元大關

美國汽車廠關稅抵減 川普考慮延長至五年

相關新聞

比特幣漲破12.5萬美元 避開美元風險的「貶值交易」更加盛行

比特幣5日盤中再創新高，衝破12.5萬美元，並且帶動其他加密貨幣行情走高，主因為在美國聯邦政府關門後，投資人分散投資以避...

OPEC+再增產 恐供給過剩

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日宣布，11月起將再度增產原油，每日產量提高13.7萬桶，與10月增產量相同，可能...

特斯拉平價電動車售價120萬 最快本季亮相

特斯拉衝刺人形機器人之際，電動車本業同步出擊，平價車款「簡配版Model Y」最快本季亮相，預估售價約4萬美元（約新台幣...

日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

在日本前經濟安全保障擔當大臣當選為執政黨自民黨總裁、並可能成為日本首位女首相後，她支持財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」...

美擴張 LNG 出口 價格看跌

美國正快速擴張液化天然氣（LNG）出口能量，政府光是9月便核准新設三處LNG出口站，年底前將再核准五處，供應商更計劃在川...

美國政府關門短期無解 Fed 本月降息機率升高

由於美國共和黨與民主黨對支持法案僵局難解，聯邦政府關門短期仍無解決跡象，美國公債期貨的選擇權市場顯示，投資人預期政府可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。