美擴張 LNG 出口 價格看跌

美國正快速擴張液化天然氣（LNG）出口能量，政府光是9月便核准新設三處LNG出口站，年底前將再核准五處，供應商更計劃在川普本任期屆滿前，提高出口能量一倍，引發全球市場可能「氣滿為患」、壓低天然氣價格的憂慮。

LNG生產商Expand能源公司預測，到2030年時，墨西哥灣區每天的LNG出口能量將達280億平方英尺。

美國LNG出口能量擴張的速度與規模，已令一些主要LNG貿易商備感不安。全球最大LNG供應商殼牌（Shell）執行長薩萬表示，新建產能「並非完全經濟理性」，他對核准如此之多的出口站感到「震驚」，殼牌在決定是否擴張加拿大LNG設施之前，將重新評估市場。

法國道達爾能源（Total）主管潘彥磊也質疑，市場能否吞下如此大量的美國LNG。他表示，全世界正在「新建太多的」LNG產能，預測「若所有這些計畫都落實，將出現多年的」供給過剩，一些亞洲買家為討好美國總統川普及降低關稅，與美國LNG業者簽約。

這些開發計畫背後的美國企業則堅信，全球LNG需求成長的預測信而有徵。Commonwealth LNG董事長戴爾表示，「這項生意將成長30年，市場有大量空間提供給競爭者」；該公司已與日本最大電力業者簽定長期合約，一年供應100萬公噸天然氣，並申請擴建路易斯安那州出口站。