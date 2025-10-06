日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

在日本前經濟安全保障擔當大臣當選為執政黨自民黨總裁、並可能成為日本首位女首相後，她支持財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」迅速成為市場焦點，日本金融市場6日開盤時預料將出現「高市交易」，股市看漲，但日圓匯率可能貶破150日圓關卡，日本長期公債也可能承受壓力。

高市長期追隨日本前首相安倍晉三，倡議寬鬆財政與貨幣政策，曾批評日本銀行（央行）升息很「愚蠢」。她倡議以結合調降所得稅、以及退稅，提高中低所得家庭的可支配所得，也不排除調降消費稅。

Pepperstone集團資深研究策略師布朗（Michael Brown）表示，高市當選「非常出乎意料」，「高市勝選對日圓可能是利空，原因是市場將重新押注日銀立場轉鴿，她主張鬆綁財政政策則會帶動日本公債殖利率曲線更趨陡峭，但這兩者加起來應會拉抬日經225指數」。

分析師認為，高市勝選已推升日銀10月30日將避免升息的可能性，下一次升息可能延至明年初。

部分投資人預期，高市勝選將促使日圓匯率貶破150日圓大關。但若日銀延後升息太久，可能導致日圓重貶，進而推升進口物價和助長通膨，而通膨是自民黨7月選舉慘敗原因，一些分析師懷疑，高市會否強烈反對日銀緩步溫和升息的計畫。

股市方面，Comgest資產管理公司日股策略共同主管凱伊（Richard Kaye）認為，市場預期升息將延後，可能壓抑銀行類股，但內需類股及小型股短線可望表現亮眼，凱伊也樂觀看待日股的中長線展望，「外界對日本改觀將成為驅力，鬆綁法規以提振經濟成長、貨幣政策和美日貿易的新路線可望浮現，這對日本是大好機會，可能是轉捩點」。

高市也將面臨整合黨內派系與分裂國會的艱鉅挑戰。日本媒體報導，高市已與自民黨最高顧問麻生太郎會談，可能會麻生太郎為自民黨副總裁、麻生派的鈴木俊一擔任幹事長，並且暗示在政府或黨內予以重用這次競選的其他四名候選人。

她在國會的第一個考驗將在預定10月中登場的國會特別會議，須推動國會同意任命她為首相、通過追加預算案，她可能擴大聯合政府陣容，爭取在野黨支持。

高市的另一個挑戰為市場對日本財政處境的觀感。她是英國前首相柴契爾的粉絲，希望成為「日本鐵娘子」，但市場擔心她的財政政策可能引發日債遭拋售，反而成為「日本的特拉斯」。