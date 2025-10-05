OPEC+傳已同意11月再增產 每日產量提高13.7萬桶

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日協商11月產量議題，油國代表透露，該集團已同意11月每日增產13.7萬桶原油，與10月的增產量相同。

彭博資訊報導，與會的油國代表說，這項決定將由OPEC+會議批准。

俄羅斯原先主張OPEC+應約束增產，以捍衛油價；但沙烏地阿拉伯支持較高的增產量。OPEC+今年來已實施一連串增產，每日產量目標共增加逾260萬桶，現在僅小幅增產，顯示OPEC+已出現備用產能有限的問題，一些成員國幾乎已經全能生產。

國際油價上周五（3日）接近四個月來低點，顯示OPEC+在市場供給過剩之際，必須審慎恢復產量。儘管供給增加之下，油價迄今的表現相對強勁，但已有跡象顯示市場正開始轉變。來自中東的待售原油數量持續累積，且期貨市場的遠期油價曲線出現近期油價走軟的信號。

國際能源總署（IEA）預測今年第4季原油庫存將快速累積，2026年供給過剩情況將創新高，因為全球需求降溫，而整個美洲的供給量會激增。