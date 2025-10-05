受惠美股漲勢與資金流入 比特幣飆破12.5萬美元
全球市值最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天盤中飆破12萬5000美元，再創歷史新高價位，受惠於近來美股漲勢和資金流入比特幣ETF（指數股票型基金）。
綜合法新社和路透社報導，比特幣今天盤中觸及12萬5689美元（約新台幣382萬元），超越8月中創下的紀錄12萬4480美元，首次抵達12萬5000美元里程碑。
美國總統川普（Donald Trump）政府推動更友善的加密貨幣法規和機構投資人需求強勁，帶動比特幣於8月中寫下新高。
比特幣近來更是扶搖直上，本月3日為連續第8個交易日上漲，受美股漲勢和資金湧入比特幣ETF帶動。
相較下，美元在3日走貶，過去幾週對主要貨幣匯率持續走低。圍繞美國政府停擺的不確定性使美元展望蒙上陰影。
美政府停擺已導致非農就業等重要經濟數據延後發布，該數據是評估美國經濟走向的重要指標。
