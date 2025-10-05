比特幣衝破12.5萬美元 再創天價新紀錄

比特幣5日盤中再創新高，衝破12.5萬美元，因全球風險資產普漲，提振了這項全球最大加密貨幣的行情。

比特幣5日一度大漲3.1%至125,689.39美元，突破8月14日的新高紀錄，主要受惠於美國股市走高以及資金再度流入比特幣相關指數型基金（ETF）。

加密貨幣經紀商FalconX的市場共同主管Joshua Lim表示，「隨著股票、黃金乃至寶可夢卡牌這樣的收藏品等眾多資產創下新高，比特幣因美元貶值敘事而受益，也不足為奇」。

10月份比特幣向來強勁的走勢也強化了市場的看多情緒。過去十年中有九年，比特幣都在10月上漲。