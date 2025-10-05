比特幣衝破12.5萬美元 再創天價新紀錄

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
比特幣5日盤中再創新高，衝破12.5萬美元，因全球風險資產普漲，提振了這項全球最大加密貨幣的行情。

比特幣5日一度大漲3.1%至125,689.39美元，突破8月14日的新高紀錄，主要受惠於美國股市走高以及資金再度流入比特幣相關指數型基金（ETF）。

加密貨幣經紀商FalconX的市場共同主管Joshua Lim表示，「隨著股票、黃金乃至寶可夢卡牌這樣的收藏品等眾多資產創下新高，比特幣因美元貶值敘事而受益，也不足為奇」。

10月份比特幣向來強勁的走勢也強化了市場的看多情緒。過去十年中有九年，比特幣都在10月上漲。

研究：理財投資績效 女性優於男性

女性愈來愈富有，掌管的資產日益增加。研究發現，男女理財風格大不同，女性通常較保守，不易躁進，投資績效略優於男性。但金融資...

Labubu等盲盒玩具為何讓人搶購？ WSJ：原因在「上癮」

華爾街日報3日報導，拉布布(Labubu)等盲盒玩具的購買其實是一種機率遊戲，帶來驚喜的刺激感受讓年輕消費者不斷掏錢消費...

標普500創高、台積 ADR 攻頂 那指、費半回落成警訊

在沒有官方經濟數據的支撐下，美國股市標普500指數上周五（3日）依然上漲，今年第31度創下歷史新高。連三日創新高固然令投...

股市受AI拉抬而衝上歷史新高 高盛：兩年內回檔

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍表示，受AI拉抬而衝上歷史新高的股市，可能在未來一、兩年內「回檔」。

OCP 2025全球高峰會 科技巨頭齊聚規模創紀錄

開放運算計畫（OCP）近十年蓬勃發展，從開放網路架構，到驅動AI，國際AI大咖雲集，輝達、超微、安謀；大型CSP的Met...

