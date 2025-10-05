股市受AI拉抬而衝上歷史新高 高盛：兩年內回檔

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍表示，受AI拉抬而衝上歷史新高的股市，可能在未來一、兩年內「回檔」。

蘇德巍3日在義大利科技周上表示：「市場周而復始，歷史上，每當新科技快速發展，會創造大量資本、以及許多有趣的新企業，這時常會看到市場過度樂觀...從而產生贏家與輸家。」

他提到1990年代末期與2000年代初期的網路普及，催生出一些大型企業，但投資人也因「達康泡沫」蒙受損失。他表示：「你將看到類似現象重演，如果未來12–24個月股市回檔，我不會感到意外...我想會有許多資本在投入後無法創造報酬，當發生這種事，會令人難以接受。」

AI熱潮已將美股推上歷史新高，擺脫先前川普關稅的衝擊，投資人目前仍持續找尋AI帶來的機會，卻也掀起泡沫疑慮。對此，蘇德巍表示，「我不會稱之為泡沫」，「因為我不知道、也不清楚將來的路徑，但我確知人們已因振奮擴大風險胃口」。