美國汽車廠關稅抵減 川普考慮延長至五年

共和黨籍參議員莫雷諾與汽車產業高層3日向路透披露，美國總統川普正考慮對在美國的汽車生產提供大幅度關稅減免，有望降低大型車廠付出的多數關稅成本。

為協助車廠因應汽車零組件進口關稅，美國商務部曾在6月表示，計劃到2026年4月前，對符合資格的美國組裝車輛，提供相當於建議零售價3.75%的進口關稅調整抵減措施，隔年則降至2.5%。但莫雷諾與產業高管表示，川普正考慮將這項關稅抵減措施延長到五年，且不再下調，維持在車價的3.75%。

莫雷諾表示：「這會對全球車廠發出信號，你來美國設廠，我們將會給予獎勵。」他說，福特、豐田、本田、特斯拉、通用等美國本土零組件含量最高的前五大車廠，將免受關稅影響。

莫雷諾認為，川普很快就會拍板定案，「這當然取決於總統，但我對此感到非常振奮，因為我們正在建立一套新的獎勵制度，明確區分那些只負責進口的廠商，和真正在美國生產的業者」。

延長關稅抵減措施若定案，將為車廠提供更多遷廠誘因，從而實現川普創造美國就業的政策目標。