亞馬遜創辦人貝佐斯：AI投資助長「好」泡沫 長期將造福社會

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾已引發泡沫顧慮，一些觀察家擔心AI泡沫萬一爆破下場恐比25年前的達康泡沫化嚴重。曾經歷當年科技股泡沫化的亞馬遜創辦人貝佐斯表示，當前AI投資助長的是「好」泡沫，即使股價跌幅像昔日那般劇烈，也將長期造福社會。

貝佐斯3日在義大利杜林一場「義大利科技周」會議上說：「這是一種產業泡沫，有別於金融泡沫。」

他拿1990年代末的科技股泡沫作比較，當年達康時代掀起光纖投資狂潮，市場供過於求導致許多業者破產倒閉，但留下了基礎建設；1990年代生技股也經歷景氣榮枯循環，也給世人帶來救命藥。

貝佐斯說：「銀行業泡沫實在糟糕，就像2008年那樣，是銀行體系的危機。那種泡沫是社會希望避免的。」

對照下，「產業泡沫沒那麼糟，甚至可能是好事。因為一旦塵埃落定，贏家勝出，社會將因為那些發明而受益」。他認為，AI泡沫正是如此，「這是真實的，AI將給社會帶來巨大的利益」。

但過程中痛苦難免。貝佐斯回憶說，達康泡沫爆破後，亞馬遜股價2000年「在極短時間內」從113美元重摔至6美元，讓員工焦慮、股東悲痛。持平而論，貝佐斯認為，亞馬遜生意在那段時期一直保持強勁，只是股價在網路股暴漲暴跌時「脫離基本面」。

貝佐斯說：「人們變得興高采烈時，如同今日看待AI這般，每一項實驗都有人出資，每一家公司都獲得融資…在這種興奮氛圍中，投資人難以在眾多構想中辨別優劣，今天或許也是如此。但那不表示此刻發生的事情不真實。AI是真的，將會改變各行各業。」

他還說：「我們不曉得這需要多久，但那個願景非常真實。」

貝佐斯2021年卸任亞馬遜執行長後難得公開露面，身兼火箭公司Blue Orgin創辦人的他，也提及五花八門的話題，包括預言「未來20年」數百萬人將以太空為住所，以太陽能驅動的龐大AI資料中心也將在太空布建。

貝佐斯預言，10到20年內，在太空布建百萬瓩（GW）級資料中心的夢想就能實現，「這些巨大的訓練叢集，建在太空會更好，因為那裡已有現成的太陽能，每周七天24小時供應。沒有烏雲，也沒有降雨。未來20年，太空資料中心的成本將能勝過陸地上的資料中心」。