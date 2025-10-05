OCP 2025全球高峰會 科技巨頭齊聚規模創紀錄

開放運算計畫（OCP）近十年蓬勃發展，從開放網路架構，到驅動AI，國際AI大咖雲集，輝達、超微、安謀；大型CSP的Meta、Google、微軟；晶片業者博通、Marvell都是重要成員。驅動OCP 2025全球高峰會可望創史上規模最大。

OCP是2011年由Meta（當時為臉書）主導成立的開放運算計畫（OCP），吸引英特爾、Google、微軟等加入，成為資料中心開放架構重要推手，擺脫過往國際設備公司壟斷狀況，掀起白牌伺服器及交換器熱潮，帶動台灣緯穎、雲達、智邦等「白牌」商機，是近年緯穎及智邦營收快速成長關鍵。

近年OCP的開放（Open）概念，從資料中心延伸至電信、乃至於整個開放生態系，吸引博通、戴爾、諾基亞、思科等國際大廠加入，現在甚至影響整個AI產業鏈，輝達、高通等AI國際大咖也加入，並成為重要成員。