大讚比股神強！川普政府入股英特爾 創投家翻數據「股價已大漲50%」
知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）2日在X發文稱讚，美國總統川普近來讓政府入股英特爾（Intel），對美國納稅人來說是「了不起的勝利」。
帕利哈皮蒂亞指出，川普政府沒拿出錢來，就換得英特爾10%股權，這是令人難以置信的談判成果。
他說，這項交易確保美國納稅人獲得所有好處，原因是美國政府並未投入額外資金，只是將原先晶片法案尚未動用的資金轉成股權，此舉很「了不起」。
自從美國政府入股後，英特爾股價已大漲逾50%，帕利哈皮蒂亞說，川普在內部報酬率（IRR）上的表現，已勝過「股神」巴菲特；巴菲特創立的波克夏公司，自1965年來的年複合成長率為19–20%。
白宮發言人李維特也在2日於X發文提到英特爾股價揚升50%，稱川普決定投資英特爾是「高明之舉」。
