快訊

大讚比股神強！川普政府入股英特爾 創投家翻數據「股價已大漲50%」

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

聽新聞
經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
創投資本家帕利哈皮蒂亞稱讚，川普政府入股英特爾對納稅人來說，是了不起的勝利。路透
知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）2日在X發文稱讚，美國總統川普近來讓政府入股英特爾（Intel），對美國納稅人來說是「了不起的勝利」。

帕利哈皮蒂亞指出，川普政府沒拿出錢來，就換得英特爾10%股權，這是令人難以置信的談判成果。

他說，這項交易確保美國納稅人獲得所有好處，原因是美國政府並未投入額外資金，只是將原先晶片法案尚未動用的資金轉成股權，此舉很「了不起」。

自從美國政府入股後，英特爾股價已大漲逾50%，帕利哈皮蒂亞說，川普在內部報酬率（IRR）上的表現，已勝過「股神」巴菲特；巴菲特創立的波克夏公司，自1965年來的年複合成長率為19–20%。

白宮發言人李維特也在2日於X發文提到英特爾股價揚升50%，稱川普決定投資英特爾是「高明之舉」。

美國 川普 巴菲特 波克夏 英特爾

相關新聞

不只為鞏固產能！OpenAI執行長奧特曼亞洲旋風行 還有「這目的」

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼近日旋風式訪問亞洲，主要是爭取資金和製造夥伴，以滿足這家人工智慧（A...

AI願景是真的？觀察家憂爆破下場嚴重 貝佐斯：AI熱潮是「好」泡沫

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾已引發泡沫顧慮，一些觀察家擔心AI泡沫萬一爆破下場恐比25年前的達康泡沫化嚴重。曾經歷當...

大讚比股神強！川普政府入股英特爾 創投家翻數據「股價已大漲50%」

知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）2日在X發文稱讚，美國總統川普近來讓政府入股英特爾（I...

高市早苗有望成首位日本女首相 大型金控內部看日股、日圓走勢

高市早苗經兩輪投票贏得自民黨總裁選舉，未來，有機會成為日本史上第一位女首相。對此，大型金控內部最新評估報告出爐，對於市場...

高市早苗當選自民黨總裁 法人：日圓看貶、日股看漲

日本政治將有新局，高市早苗當選自民黨總裁，有望獲得國會指名，成為日本史上第一位女首相。法人表示，高市早苗推崇安倍經濟學，...

AI資料中心耗電問題有解？ 貝佐斯：設在太空利用現成太陽能

人工智慧（AI）與雲端運算用量激增，帶動資料中心數量大幅成長，已加深所需電力從何來的顧慮。亞馬遜創辦人兼執行董座貝佐斯提...

