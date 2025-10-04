快訊

不只為鞏固產能！OpenAI執行長奧特曼亞洲旋風行 還有「這目的」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
奧特曼低調訪問台灣，卻高調走訪南韓。歐新社
華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼近日旋風式訪問亞洲，主要是爭取資金和製造夥伴，以滿足這家人工智慧（AI）新創公司對運算能力近乎無止境的需求。

知情人士透露，奧特曼正和供應鏈合作夥伴探討多種融資方案，目標是為OpenAI規模龐大、動輒數兆美元的基礎設施計畫確保長期低成本的供貨，但相關討論尚在初步階段。

9月底以來，奧特曼走訪台灣、南韓和日本，先後和台積電（2330）、鴻海（2317）、三星電子和SK海力士等公司會面，敦促這些業者擴大產能，並優先處理OpenAI的訂單。

據報導，奧特曼此行也和部分企業討論輝達（NVIDIA）下一代Rubin系統的生產與部署。OpenAI將是首批在2026年下半年獲得Rubin系統的客戶。

據報導，奧特曼上個月底前往阿拉伯聯合大公國拜會投資人，原本也規劃為OpenAI的基礎建設擴張和研發籌措資本。此行中，他原定會晤阿布達比主權基金MGX和Mubadala，以及OpenAI的營運夥伴G42。新資金部分將用於支應阿布達比的「星際之門」（Stargate）資料中心。

據傳OpenAI日前告訴投資人和業務合作夥伴，今年租賃伺服器的支出可能高達160億美元，並預料到2029年將攀升至大約4,000億美元。

OpenAI本周再度點燃全球AI熱潮，周二發布影片生成模型Sora 2。業界人士預料，這類模型和應用對運算能力的需求將遠高於以文字為主的AI模型。

奧特曼近日在網誌中也寫道：「我們的願景很簡單：要打造每周新增1 GW（百萬瓩）的AI基礎設施。」

OpenAI 奧特曼 南韓 台積電 三星 SK海力士 輝達

相關新聞

不畏AI過熱警訊！美股、台積電ADR再創新高 美政府繼續停擺添變數

在沒有官方經濟數據的支撐下，美國股市標普500指數周五依然上漲，今年第31度創下歷史新高。連三日創新高固然令投資人振奮，...

高市早苗當選自民黨總裁 法人：日圓看貶、日股看漲

日本政治將有新局，高市早苗當選自民黨總裁，有望獲得國會指名，成為日本史上第一位女首相。法人表示，高市早苗推崇安倍經濟學，...

AI願景是真的？觀察家憂爆破下場嚴重 貝佐斯：AI熱潮是「好」泡沫

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾已引發泡沫顧慮，一些觀察家擔心AI泡沫萬一爆破下場恐比25年前的達康泡沫化嚴重。曾經歷當...

不只為鞏固產能！OpenAI執行長奧特曼亞洲旋風行 還有「這目的」

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼近日旋風式訪問亞洲，主要是爭取資金和製造夥伴，以滿足這家人工智慧（A...

高市早苗有望成首位日本女首相 大型金控內部看日股、日圓走勢

高市早苗經兩輪投票贏得自民黨總裁選舉，未來，有機會成為日本史上第一位女首相。對此，大型金控內部最新評估報告出爐，對於市場...

AI資料中心耗電問題有解？ 貝佐斯：設在太空利用現成太陽能

人工智慧（AI）與雲端運算用量激增，帶動資料中心數量大幅成長，已加深所需電力從何來的顧慮。亞馬遜創辦人兼執行董座貝佐斯提...

