高市早苗當選自民黨總裁 法人：日圓看貶、日股看漲

日本政治將有新局，高市早苗當選自民黨總裁，有望獲得國會指名，成為日本史上第一位女首相。法人表示，高市早苗推崇安倍經濟學，在貨幣政策上立場偏鴿，近期則有意淡化鴿派標籤，強調尊重日本銀行（央行）獨立性，市場預期日圓匯率將因高市早苗當選而走貶。

日圓目前匯價為147.45日圓兌一美元，市場關注高市早苗成為日本首相後，對日圓匯率走勢的影響。

法人指出，高市早苗近期淡化鴿派標籤的作法，是真心調整立場？還是為獲得選票支持的權宜之計，還有待觀察，但仍預期日圓匯率將因此選舉結果而走貶。高市早苗是五位候選人中，最支持財政擴張以刺激經濟的代表，在選前提出支持減稅、發放現金、廢除臨時汽油稅，並立下10年內讓經濟規模翻倍的目標，預期貨幣寬鬆加上財政擴張的立場將是股市利多。

至於日本未來貨幣政策的展望，法人預期日本央行升息方向不變，但速度放緩，除了因為高市早苗原本偏鴿立場影響外，日銀總裁植田和男3日演講釋出鴿派立場更是關鍵，他提及美國的經濟和貨幣政策方向，對日本的經濟和物價變化有重大影響，並表示希望透過貨幣寬鬆支持商業活動。

法人評估，除非通膨明顯升溫，否則年底前升息機會不大、明年有升息空間，日圓短線偏貶，日股在貨幣寬鬆及財政擴張的雙重期待下，短期看漲回應。