AI資料中心耗電問題有解？ 貝佐斯：設在太空利用現成太陽能

人工智慧（AI）與雲端運算用量激增，帶動資料中心數量大幅成長，已加深所需電力從何來的顧慮。亞馬遜創辦人兼執行董座貝佐斯提出解決之道：在太空布建資料中心。

路透報導，貝佐斯3日在杜林參與「義大利科技周」活動接受媒體訪問時預言，10到20年內，在太空布建百萬瓩（GW）級資料中心的夢想就能實現。如此巨大的資料中心容納雲端運算基礎設施，為數隨著AI投資熱潮助長算力需求而呈現指數級成長，連帶推升電力以及冷卻用水的需求。

貝佐斯說：「這些巨大的訓練叢集，建在太空會更好，因為那裡已有現成的太陽能，每周七天24小時供應。沒有烏雲，也沒有降雨。未來20年，太空資料中心的成本將能勝過陸地上的資料中心。」

貝佐斯認為，在太空布建資料中心的夢想，可望在十餘年後成真。他說：「難以確知何時，大概十多年，我敢說不會超過20年，我們就會開始在太空蓋這些巨大的GW資料中心。」

把資料中心設在太空的想法愈來愈吸引大型科技公司，因為維護陸上資料中心所需的能源用量正迅速增加，使現有輸電網路不勝負荷。

貝佐斯說，運用太空改善地球人生活是大勢所趨，讓資料中心移師到外太空只是其中一環。他說：「這在氣象衛星已經發生，在通訊衛星也已發生，下一步將是資料中心以及其他類型的製造業。」

不過，在太空設置資料中心也面臨一些挑戰，包括維護工程繁重、升級空間有限，以及發射火箭成本高昂且有失敗風險。