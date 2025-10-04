不畏AI過熱警訊！美股、台積電ADR再創新高 美政府繼續停擺添變數

在沒有官方經濟數據的支撐下，美國股市標普500指數周五依然上漲，今年第31度創下歷史新高。連三日創新高固然令投資人振奮，卻也引發漲勢無法持久的疑慮。

美國聯邦政府停擺拖得愈久、投資人等同「盲飛」的情況下，這波不斷上攻的多頭行情恐將出現疲態。

標普500指數周五漲幅不到0.1%，道瓊工業指數和小型股為主的羅素2000指數分別上漲0.5%和0.7%，也同創新高。那斯達克綜合指數回落0.3%，有的投資人開始擔心，這波行情恐已出現泡沫跡象，隨時可能回檔。

就部分評價指標來看，美股己達空前水準，債券市場價格也高得近乎完美，不免讓部分交易者憂心。投入數十億美元建構人工智慧（AI）基礎設施的資金支持者，也開始懷疑未來究竟能否回本。

不過，這些疑慮無礙AI概念股繼續上漲，費城半導體指數周五回落0.6%，但台積電ADR仍上漲1.4%，再創歷史新高價292.19美元，一周下來分別上漲4.4%和6.9%。美光（Micron）周線更大漲近20%。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）周五也對市場發出警訊，表示考量到近來漲勢，若未來一兩年內股市回檔，他「不會感到驚訝」。被問到AI概念股是否出現泡沫時，蘇德巍不願使用「泡沫」一詞，只說：「我認為將有大量資金投入後，最終發現報酬不如預期；而當這情況發生時，信心自然會轉差。」

他以亞馬遜和網際網路興起為例：「很多公司當時消失了，亞馬遜則成為一家驚人的企業。現在我們會看到類似的現象再現。」

亞馬遜創辦人貝佐斯在同一場合也表示，AI產業正陷入一場「產業泡沫」。但他也強調：「這並非表示當下的發展是虛幻的，AI為社會帶來的效益將會是巨大的。」

投資人目前對許多風險不以為意，其中之一是美國聯邦政府部分停擺已延續到周末，華府兩黨仍陷僵局。

原訂周五公布的9月就業報告因政府停班而延後。投資人也押注這次停擺會拖長。若關門持續，聯準會（Fed）在10月決策會議前可能得依賴民間數據做為參考。

目前市場主流看法大致認為，只要這次政府關門不會拖長，美股這波多頭行情仍可延續，畢竟從歷史經驗來看，美股向來對政府停擺不以為意。

但也有投資人擔心這次情況可能不同。由於政府停擺導致官方數據中斷，正值勞動市場和通膨風險雙雙升高之際。Fed在本月28至29日召開會議前，恐掌握不到關鍵的經濟數據。

不乏投資人認為，鑒於通膨仍高、股市創新高以及經濟持續成長，Fed當下不必急於降息。Fed下周三公布的會議紀錄可望為投資人提供線索，Fed主席鮑爾在內的多位官員也將發表談話。

從其他資產可以看見投資人的緊張心理，金價持續創新高，白銀和白金期貨也寫下多年來最長的連漲紀錄。白銀連漲七周，是2020年8月以來最長漲勢，白金也連漲九周，創下自2006年5月以來最長漲勢。

巴克萊銀行（Barclays）編製的投資信心指標已長期維持在呈現亢奮的水準。彭博行業研究類似指標也重返過去被稱為「狂熱」的區間，這往往預告後續報酬表現平平。