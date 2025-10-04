快訊

中央社／ 義大利杜林3日綜合外電報導
亞馬遜創辦人貝佐斯。圖／美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯今天預測在未來10到20年內，GW（百萬瓩）等級的資料中心將建於太空，而且憑藉持續供應的太陽能，屆時效能甚至有望超越地球上的資料中心。

路透社報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在杜林（Turin）舉行的義大利科技週（Italian Tech Week）發表談話時，也將人工智慧（AI）蓬勃發展和2000年代初期網路熱潮相提並論，鼓勵各界在面對投機泡沫風險時仍應抱持樂觀態度。

隨著地面資料中心對電力及冷卻伺服器的用水需求節節高升，軌道資料中心的概念陸續受到各大科技巨擘關注。

貝佐斯在與法拉利（Ferrari）及斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）董事長艾爾康（John Elkann）公開對談時表示：「這些巨型訓練叢集最好建在太空，因為那裡有太陽能，全天候供電，沒有雲層、雨水，不受天氣干擾。我們未來幾十年內將能在太空建造成本比地面資料中心更低的設施。」

貝佐斯說，轉向太空基礎設施是利用太空改善地球生活的更廣泛趨勢一環，「這已在氣象和通訊衛星領域實現。下一步是資料中心，然後是其他類型的製造業」。

不過將資料中心設在太空本身也存在挑戰，包括維修及升級困難、火箭發射成本高昂，以及發射任務本身的風險。

貝佐斯表示，AI浪潮與過去網路泡沫時代有相似之處，當時極高的熱度過後出現崩盤。

他表示：「我們應該極其樂觀認為，AI帶來的社會和正面影響會像25年前網路一樣真實且長遠存在。」

貝佐斯說：「重要的是要將潛在的泡沫及其破裂的後果與現實區分開來，這些後果可能發生，也可能不會發生。」他還說，AI的益處預計將「廣泛擴散，無處不在」。

太空 貝佐斯

貝佐斯看好太空建資料中心 預測10至20年內實現

亞馬遜創辦人貝佐斯今天預測在未來10到20年內，GW（百萬瓩）等級的資料中心將建於太空，而且憑藉持續供應的太陽能，屆時效...

